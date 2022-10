Ferragamo, le raffinate candele per l'Autunno 2022

Per l’autunno Ferragamo ha svelato le nuove raffinate candele con le fragranze di Tuscan Creations per infondere nelle case una brezza toscana super chic!

Salvatore Ferragamo per l’Autunno 2022 ha declinato la sua collezione di preziose fragranze Tuscan Creations in home collection. Ovvero in tre raffinate candele le cui note olfattive riprendono le fragranze Convivio, La Commedia e Bianco di Carrara. Una candela infatti è in grado di rendere più accogliente tutte le case, soprattutto quando sprigiona una profumazione in grado di ricreare l’atmosfera di una delle regioni più belle d’Italia.

La brezza toscana poi è davvero super chic! Inoltre le tre candele sono disponibili in due dimensioni e sono contenute in un recipiente in vetro nero massiccio con chiusura in metallo dorato. Un oggetto unico e artigianale, elegante e sofisticato, capace di ricreare un’atmosfera glam ed esclusiva in ogni ambiente. Infine simbolo iconico del Made in Italy che contraddistingue la maison fiorentina.

Candele Tuscan Creations Ferragamo

La candela Bianco di Carrara è un omaggio al marmo che ha reso la città di Firenze celebre in tutto il mondo. Olfattivamente ricrea le venature del marmo accostando il chiarore del bergamotto calabrese all’ombrosità del pepe nero. Il cuore ha un imprinting floreale di iris e violetta con sentori gourmand dell’eliotropio bianco.

Molto corposo il fondo, con ambra, fava tonka e l’esclusivo accordo pelle cuir velours dl. Convivio invece celebra la vocazione tutta italiana alla condivisione.

Bergamotto di Calabria, pompelmo e semi di carota imprimono vigore e luminosità che la parte centrale, con legno di cipresso, petali di gelsomino e sofisticate note di legno di viola, rafforza nel fondo echi di legno di cashmere, olibano e ambroz lasciano una scia raffinata. Infine la Commedia è un tributo all’opera universale di Dante Alighieri.

Delle tre fragranze, la composizione più provocatoria, fin dagli accenti iniziali di pompelmo, cardamomo e scorza di arancia rossa. La parte centrale accosta noce moscata, peperoncino e una nota di sintesi, la akigalawood, che sviluppa sentori legnosi e aromatici. A chiusura, un accordo-pelle sigilla gli accenti di fava tonka e vetiver.