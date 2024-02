The Bridge, a MFW gigli in omaggio per tutti

The Bridge ha scelto i fiori, e in particolare il giglio, per svelare la collezione SS24 durante Milano Moda Donna. Omaggio per tutti al chiosco San Babila!

Un fiore che simboleggia una città, una città che simboleggia il Made in Italy di The Bridge. Lo storico marchio fiorentino di pelletteria artigianale infatti ha scelto i fiori. E in particolare il giglio di Firenze, per lanciare la sua collezione SS24 durante Milano Moda Donna. Dal 20 febbraio, per tre settimane, il chiosco di fiori in Piazza San Babila si è trasformato in un antico baule da viaggio dell’archivio The Bridge, protagonista del nuovo progetto “Fai crescere un fiore”.

Infatti la maison pellettiera fiorentina distribuirà a tutti un omaggio floreale: un sacchetto contenente due bulbi di giglio. The Bridge, che da sempre si caratterizza per l’uso dell’iconico cuoio toscano conciato e lucidato attraverso l’uso di sostanze vegetali, ha scelto il mondo dei fiori per condividere e trasmettere il proprio amore per le cose semplici e naturali.

La maison The Bridge

The Bridge è un’azienda italiana di pelletteria artigianale fondata nel 1969 a Firenze. La sua è una storia di

materiali eccellenti e lavorazioni sapienti che esprimono il valore del Made in Italy attraverso borse e

accessori caratterizzati dall’eleganza naturale e senza tempo del cuoio toscano, conciato al vegetale e

lucidato a mano. Radicato nel mondo dell’artigianato e della tradizione conciaria toscana, la maison usa

solo pelle “pieno fiore”, la parte più superficiale e pregiata del manto.

La concia di questi pellami è un processo interamente naturale perché basato esclusivamente sull’utilizzo di sostante vegetali e una tecnica antichissima che si tramanda di generazione in generazione nella regione di Santa Croce sull’Arno dove si trova il distretto conciario più rinomato a livello internazionale. Nelle sue collezioni il brand propone da sempre modelli di borse uomo e donna caratterizzati dagli stilemi della selleria.