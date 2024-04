Amarey, la nuova linea skincare derivata dal caffè Illy

Dalla lunga tradizione e dalla passione per il caffè e per la scienza della famiglia Illy è nata Amarey, la nuova linea skincare all’olio di arabica!

Amarey, specializzata nello sviluppo di materie prime e prodotti ottenuti dalla pianta del caffè, ha svelato in occasione della Giornata della Terra il suo innovativo Olio di Arabica. Ovvero un ingrediente funzionale derivato dai sottoprodotti della filiera del caffè e impiegato in due esclusivi prodotti skincare. In particolare il sapone e la crema mani sviluppati per il retail di Illycaffè.

Nata sulle solide basi di 90 anni di ricerche condotte da illycaffè, Amarey opera nel settore nutraceutico, cosmetico e delle fragranze. Promuovendo al contempo principi di economia circolare. Attraverso la scienza e l’esplorazione dell’intera catena del valore, Amarey mostra infatti come il caffè può diventare molto più di una bevanda. Introducendo ingredienti funzionali come olio, burro, polvere e aroma di Arabica, tutti ricavati al 100% da caffè Arabica rigenerato.

Olio di Arabica Amarey

Prodotto in Italia con metodi 100% circolari, l’olio di Arabica Amarey è un ingrediente funzionale ad elevata concentrazione di acidi grassi essenziali, diterpeni e steroli dalle proprietà antiossidanti. Capaci anche di proteggere dalla degradazione del DNA. In grado di ripristinare i lipidi della pelle, l’olio di Arabica migliora l’epidermide e aumenta l’idratazione della pelle, oltre a promuovere il rinnovamento cellulare. Proprio per queste caratteristiche, il brand ha già scelto di impiegarlo per sapone e crema mani.

Studiati per assicurare idratazione e nutrimento in un momento quotidiano fondamentale come quello della detersione. Anche il packaging è improntato alla circolarità: i flaconi sono realizzati con un biopolimero 100% compostabile a casa. “Vogliamo aprire nuove frontiere nel mondo del caffè” ha commentato Andrea Dominique Illy, Co-founder e CEO di Amarey. “Siamo entusiasti di condividere il nostro impegno attraverso prodotti funzionali e soluzioni che ridefiniscono il concetto di sostenibilità e salute”.