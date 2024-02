Olyve Beauty, tutte le proprietà dell'ulivo nella nuova linea per corpo e capelli

Olyve Beauty è una nuovissima linea di bellezza made in Italy, dedicata alla cura dei capelli e del corpo. I prodotti sono realizzati con derivati dell’ulivo e foglie di ulivo provenienti dall’azienda agricola Tenute Seidita, nella Valle del Belice. Li abbiamo provati per voi, e sono eccellenti

Sahara Seidita, fondatrice di Olyve Beauty, è originaria della Sicilia. È cresciuta nel bellissimo paesaggio naturale di Tenute Seidita, azienda agricola gestita dalla sua famiglia, che da ormai da tre generazioni produce e distribuisce olio d’oliva.

E proprio dalle foglie e dai derivati dell’ulivo nasce la linea Olyve Beauty. In particolare dalla cultivar di olivo di Nocellara del Belice, che ha un contenuto di Oleuropeina più elevato rispetto ad altre.

Come nascono i prodotti Olyve Beauty

Le foglie vengono raccolte tra gennaio e febbraio, i mesi più freschi in Sicilia, poiché aumenta la percentuale di Oleuropeina, principio attivo fondamentale nelle foglie. Questo estratto salutare contiene più vitamina C e antiossidanti rispetto alla quantità che troviamo negli estratti di tè verde, insieme a una vasta gamma di aminoacidi essenziali.

Pertanto, questo ingrediente unico aiuta immediatamente a lenire la pelle e attenuare le imperfezioni, ripristinandola con un’alimentazione equilibrata ispirata alla sana dieta mediterranea. Sia la crema per il corpo che la maschera per capelli di Olyve Beauty sono vegani, naturali, sostenibili (ingredienti chiave a km zero), dermatologicamente testati e made in Italy.

La maschera per capelli

La maschera per capelli Olyve Beauty è estremamente nutriente e rigenerante. Dona nuova energia ai capelli, e combattendo i radicali liberi, ne previene e rallenta l’invecchiamento. Può essere applicata anche sul cuoio capelluto, fornendo i benefici e il nutrimento che deriva dall’olio d’oliva. E attenzione: non li rende unti e non ne intacca la struttura. Questa maschera per potenziare i capelli è ricca di ingredienti nutrienti, antiossidanti e rigeneranti, presentati e confezionati in un tubo airless. Pertanto, può essere utilizzata anche sotto la doccia in modo efficiente senza sprechi di materiale, mentre il suo formato da 100 ml è perfetto per i viaggiatori.

La crema corpo

È una crema che può essere applicata all over, adatta anche a mani e piedi. Idrata in profondità, ma senza ungere e lascia una morbidezza che dura davvero a lungo. La crema corpo di Olyve Beauty è densa come un burro per il corpo ma ha una consistenza più leggera, e regala una morbidezza istantanea. Il profumo del prodotto ricorda la brezza marina mediterranea, gli ulivi e il legno.

Il prodotto si presenta in un barattolo di vetro che impedisce alla crema di essere influenzata dalla temperatura esterna, garantendo il massimo risultato. Estremamente nutriente e idratante per la pelle, Olyve Beauty Body aiuta a combattere i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo. Può essere utilizzata come doposole ed è adatta anche ai bambini.

Insomma, Olyve Beauty rappresenta una scelta eccellente per chi desidera prendersi cura di sé con prodotti di alta qualità, rispettosi dell’ambiente e dalla provenienza garantita. Consigliamo vivamente di provare questi prodotti, che possono essere acquistati nell’e-shop online del brand, per un’esperienza di bellezza autentica e all’insegna della naturalità!