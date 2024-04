Damiani, Jessica Chastain nuova global ambassador

La pluripremiata attrice americana Jessica Chastain, vincitrice di un Oscar e un Golden Globe, è nuova global ambassador e volto della nuova campagna Damiani

Il gioielliere Damiani ha scelto Jessica Chastain come sua nuova global brand ambassador. L’attrice e star hollywoodiana sarà protagonista della prossima campagna che sarà lanciata questa estate. Inoltre la Chastain è stata la madrina della serata per la celebrazione del 100° anniversario della maison tenutasi a Milano lo scorso 14 Marzo.

Ma il primo contatto tra l’attrice e la realtà valenzana è avvenuto a Murano alla fornace di Venini, brand di proprietà del gruppo Damiani. «Sono molto lieta di essere la global ambassador per la maison Damiani e di poter rappresentare i valori di questa bellissima realtà nel mondo», ha commentato Jessica Chastain. «Cento anni di storia, di passione, di artigianalità, di creatività sono un’eredità importante da preservare. È un onore per me essere parte di una famiglia che difende e tramanda il Made in Italy e il fatto a mano nel mondo».

Jessica Chastain X Damiani

Jessica Chastain iniziato la sua carriera cinematografica nel 2008, diventando rapidamente una delle attrici più talentuose e apprezzate della sua generazione. Premio Oscar come migliore attrice protagonista per il suo ruolo ne “Gli occhi di Tammy Faye”, la Chastain è un’artista versatile e una donna consapevole, con una personalità sofisticata ed elegante. Tra i premi ricevuti anche il Golden Globe come migliore attrice per la sua partecipazione in “Zero Dark Thirty”.

«È per noi un onore accogliere Jessica nella nostra famiglia. Le sue grandi doti come attrice e come persona sono note a tutti, ma la nostra è anche una scelta di cuore», ha aggiunto il presidente del gruppo Damiani, Guido Grassi Damiani. «Jessica è una donna sofisticata, impegnata e acclamata e, prima di tutto, è autentica e fedele ai propri valori, proprio come noi. Insieme sono sicuro faremo grandi cose e raggiungeremo nuovi importanti obiettivi».