The Bridge, la nuova linea di borse artigianali Bettina per l’autunno 2022

The Bridge ha svelato la nuova linea di borse artigianali Bettina per una donna elegante e raffinata. Originali ma discrete, proprio perfette per l’autunno!

The Bridge è già nel pieno della prossima stagione! Per l’autunno il brand di pelletteria fiorentina ha svelato la nuova linea di borse artigianali Bettina. Si tratta di una linea pensata per una donna dall’eleganza raffinatissima, perché originale ma discreta allo stesso tempo, una donna che opta per accessori senza tempo, di qualità eccelsa. In questa linea ritroviamo, infatti, tutti gli elementi della tradizione The Bridge, con ben 50 anni di storia alle spalle.

Un viaggio come un ponte che si rinnova unendo tradizione e contemporaneità, nostalgia e joie de vivre, vintage e anima green. È una storia di materiali eccellenti e lavorazioni sapienti. È il Tuscany way of life che s’incarna in borse e accessori caratterizzati dall’eleganza naturale e senza tempo del cuoio italiano pieno fiore, conciato al vegetale e lucidato fino a diventare morbido e incredibilmente luminoso.

The Bridge FW22: Bettina

La caratteristica fondamentale di The Bridge è sempre la naturalezza e la morbidezza dei pellami. La nuova linea Bettina per la FW22 ha un design classico ma attuale, dettagli squisiti e rifiniture di qualità artigianale nonché il richiamo alla costruzione a costola, inconfondibile icona del brand. La staffa che decora l’elegante patta è un dettaglio in stile selleria, disegnato per sottolineare l’essenza del marchio, che ad ogni stagione si rinnova ma resta sempre coerente con il proprio heritage.

Nella versione con macro-intreccio, la lavorazione in diagonale sulla pattina dona carattere e modernità alle crossbody e le proietta verso un immaginario contemporaneo, urban e squisitamente femminile mentre mette in risalto l’artigianalità e la super qualità delle lavorazioni.

Il suo mondo di riferimento, legato alla cultura giovanile e globe-trotter degli anni settanta, lo si ritrova oggi nella cultura hipster, figlia della rivoluzione digitale. L’attitudine? Slow life, nomade ed ecologica.