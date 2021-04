“Hand in hand”, Fendi celebra l’artigianato italiano

In omaggio alla tradizione artigianale italiana, Fendi lancia “Hand in Hand”. Il progetto vede la reinterpretazione dell’iconica Baguette attraverso la maestria manifatturiera di 20 regioni italiane.

Reinterpretata con antiche tecniche artigianali locali, e proposta in edizioni limitate, l’iconica borsa Baguette di Fendi è lo strumento esclusivo attraverso il quale la maison celebra l’eccellenza manifatturiera italiana con il progetto “Hand in Hand”.

Dai coralli di Trapani alla filigrana di Campo Ligure, dalla canapa tessuta a mano in Valle D’Aosta alla tradizionale decorazione altoatesina in penne di pavone, chiamata “Federkielstickerei”, passando per il pizzo tombolo de L’Aquila al broccato floreale veneziano.

Hand in Hand, Fendi celebra la tradizione artigianale italiana

Sono 20 le regioni italiane che attraverso la maestria dei loro artigiani ed i preziosi materiali locali hanno collaborato al progetto “Hand in Hand” di Fendi.

La maison ha infatti realizzato una preziosa collezione in edizione limitata della borsa Baguette, resa unica dalle lavorazioni artigianali della tradizione. Come spiega Silvia Venturini Fendi, direttore creativo della maison romana: “Ho sviluppato un progetto speciale con artigiani italiani, ognuno selezionato da una regione italiana diversa. Il primo esempio è la borsa Baguette in pelle, che è stata presentata sulla passerella Autunno/Inverno 2020-2021. È prodotta in Toscana da un artigiano che normalmente produce piccola pelletteria, tutta realizzata a mano, in piccole quantità. Il mio obiettivo ora è esplorare ogni regione italiana e selezionare i migliori artigiani che lavorano ancora oggi, per poi espandere il progetto in tutto il mondo “.

Le Baguette Fendi in edizione limitata

Vediamo alcuni dei modelli di Baguette Fendi della collezione Hand in Hand. Per la Sicilia, c’è il modello in argento e corallo realizzato a Trapani. Una vera e propria opera d’arte.

Dalla maestria degli artigiani ravennati, esperti nella lavorazione dei mosaici in vetro e pietra, arriva il modello di Baguette decorata con un cielo stellato, formato da microtessere tagliate a mano. È questa la creazione che rappresenta l’Emilia Romagna.

La valigeria Bertoni, nel cuore di Varese, tramanda da generazioni la lavorazione della pelle. Per questa collaborazione con Fendi, Bertoni ha trasformato la Baguette in un baule in miniatura, provvisto anche di tre cassetti estraibili.

Dall’antichissima tradizione abruzzese del pizzo tombolo, arriva la Baguette Fendi interamente ricoperta da um meraviglioso ricamo bianco.

Come una scultura moderna, la baguette Fendi realizzata in Toscana è senza cuciture. È infatti modellata a mano secondo la tecnica del “cuoio artistico fiorentino”, partendo da un unico pezzo di pelle.

A rappresentare l’eccellenza dell’artigianato calabrese, la Baguette Fendi completamente realizzata in fibra di ginestra. Un’espressione dell’antica tradizione locale, che si ritrova anche nei tipici ricami a mano e nella tintura tutta vegetale.

Il ricco broccato floreale, tipico dell’antica lavorazione della tradizione artigianale di Venezia, è l’ispirazione per l’opulenta Baguette che rappresenta la città lagunare.

Dal Trentino Alto Adige arriva la Baguette ricamata con penne di pavone, secondo un’antica tradizione tipica delle Alpi altoatesine. Questa particolare lavorazione, nota come “Federkielstickerei” in tedesco, consiste nel decorare il cuoio e la pelle utilizzando le chiglie delle penne dei pavoni, abilmente separate e tagliate.