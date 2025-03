Themoirè, la nuova borsa Lace Bamboo per la Giornata delle Foreste 2025

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste 2025, Themoirè rinnova il suo impegno verso l’ambiente e ha presentato la nuova borsa Lace Bamboo.

Themoirè è il brand di borse vegane Made in Italy fondato sui forti valori di responsabilità ambientale e sociale. In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste del 21 marzo ha presentato una esclusiva selezione speciale di borse, realizzate con il nuovo materiale plant-based a base Bamboo. Lo scopo? Evidenziare il proprio impegno nei confronti dell’ambiente, ed esplorare le nuove soluzioni e i processi produttivi a basso impatto.

Il bamboo infatti è una delle specie multiuso più importanti. È caratterizzata da una crescita estremamente rapida e da un sistema di radici capace di migliorare la salute del suolo. Grazie alla naturale caduta delle foglie, che ne previene anche l’erosione. Questa caratteristica infatti lo ha reso una risorsa auto-rigenerante, che non necessita di essere ripiantata e non richiede fertilizzanti.

Themoirè Lace Bamboo

Tra i protagonisti della nuova capsule Themoirè Lace Bamboo, alcuni dei modelli iconici del brand, come Bios e Tia, e sempre della stessa famiglia la nuova tote bag Athena. Con l’introduzione del materiale a base di Bamboo, il marchio prosegue la sua missione di ridefinire i confini tra design, moda e impegno ambientale. E ha veicolato un messaggio di consapevolezza e responsabilità, invitando a non lasciare la propria impronta invasiva nel mondo, come nella visione di Salar Bicheranloo e Francesca Monaco, founders del brand.

La Giornata Internazionale delle Foreste si celebra ogni 21 marzo e rappresenta un momento fondamentale per riflettere sull’importanza delle foreste per il nostro pianeta. La giornata celebra e sensibilizza l’importanza di tutti i tipi di foreste. In ogni giornata internazionale delle foreste, i paesi sono incoraggiati a intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per organizzare attività che coinvolgono foreste e alberi, come campagne di piantagione di alberi.