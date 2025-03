Ludovica Mascheroni ha svelato due nuovi progetti per la Design Week: l’armadio Spectre per gli oggetti preziosi e la Suite di via Gesù per i top client!

In occasione della nuova edizione di Milano Design Week, Ludovica Mascheroni con sede produttiva a Mariano Comense e attivo in tutto il mondo con progetti di alta gamma, ha scelto di presentare un armadio come novità 2025: “Spectre”. Una proposta che coniuga stile ed eleganza a scomparti segreti, votati alla custodia degli oggetti più preziosi. Realizzato in essenze lignee di pregio e rivestimenti in pelle, da sempre materiali distintivi del brand, l’armadio “Spectre” presenta un mondo nascosto, tutto da scoprire.

Ovvero panic room, casseforti per gioielli e oggetti di valore, sistemi per il moto perpetuo degli orologi più preziosi, custodie per oggetti da collezione e molto altro. La novità “Spectre” sarà presentata tutti i giorni, dall’8 al 13 aprile 2025, dalle 10 alle 20 nella Sala Teatro del Four Seasons Hotel Milano, in via Gesù 6/8. Un’esperienza immersiva, in cui eleganza raffinata e stile sofisticato segnano i valori che contraddistinguono l’identità della maison. Non un semplice prodotto ma un vero e proprio universo stilistico.

Ludovica Mascheroni Design Week 2025

Vicino al Four Seasons Hotel Milano, sempre in Via Gesù, ma al civico 13, Ludovica Mascheroni esporrà altre novità in ambito arredo. Tra queste la nuova boiserie con elementi nascosti e nicchie segrete. Un nuovo concetto di rivestimento, in cui estetica e funzionalità convivono nello stesso spazio. Un progetto nato per conservare i beni più preziosi senza che siano visibili. Trasformando la classica boiserie in un vero e proprio spazio personale su misura del cliente.

Altra novità è la “Suite”, un appartamento, sempre in Via Gesù 13, concepito come una vera e propria suite d’albergo cinque stelle lusso, interamente arredato dal brand e riservato ai suoi top client. Un luogo in cui poter assaporare l’eccellenza, lo stile sofisticato e la maestria artigianale della maison. Un nuovo concetto di shopping experience, ideato e progettato per accogliere i clienti e immergerli completamente nella filosofia del marchio. Al Fuorisalone 2025, il pubblico potrà visitare eccezionalmente questa iconica suite arredata con l’inconfondibile stile Mascheroni.