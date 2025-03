APM Monaco, il rinomato brand di gioielleria contemporanea, ha annunciato che Elodie è la sua nuova brand ambassador Italia.

APM Monaco ha scelto Elodie come nuova brand ambassador Italia. L’artista poliedrica e icona di stile, esprime la forza, la modernità e l’audacia che definiscono il brand. Elodie, con la sua presenza magnetica ed il forte talento che la contraddistingue, rappresenta l’ideale di femminilità dinamica e fashion-forward che il brand celebra in tutte le sue collezioni. Il suo stile unico e la naturale capacità di interpretare le tendenze si allinea perfettamente con il DNA del brand, che unisce tradizione artigianale e design innovativo.

E come ha dichiarato il direttore creativo della maison, Kika Prette: “Siamo entusiasti di accogliere Elodie nella famiglia APM Monaco. La sua energia, il suo spirito audace e il suo innato senso dello stile esprimono perfettamente i valori del nostro marchio”. La co-lab prenderà vita con una serie di progetti esclusivi. Tra cui campagne fotografiche, eventi e contenuti digitali che metteranno in risalto le creazioni del brand indossate dall’artista.

Elodie X APM Monaco

Attraverso questa partnership con Elodie, APM Monaco ha rafforzato il suo legame con il mondo della musica e dello spettacolo. Continuando a raccontare una storia di stile, innovazione e passione per il design. Il brand ha accolto accoglie così la primavera con il lancio della nuova collezione Printemps. Una vibrante celebrazione dell’eleganza e del romanticismo delicato della primavera. Dunque una collezione caratterizzata da colori che evocano tranquillità e raffinatezza.

Completano la proposta raffinati gioielli a forma di foglia di palma, elemento distintivo e simbolico del brand, la palma rappresenta infatti il legame con il lifestyle del South of France e con le radici del marchio a Monte-Carlo. APM Monaco è un brand made in Monte-Carlo, Monaco e si distingue anche per il suo forte legame con la tradizione. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore della gioielleria, il marchio è sinonimo di qualità, know-how e innovazione.