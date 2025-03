L’almanacco di oggi, giovedì 13 marzo 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Giovedì 13 marzo 2025 porta con sé l’energia tipica di metà settimana, quando il weekend è ancora lontano ma la stanchezza è già realtà. Tra un caffè extra e qualche sbadiglio strategico, affrontiamo la giornata con leggerezza e un pizzico di ironia. Tre frasi per augurare buongiorno con stile:

“Buongiorno! Oggi è giovedì, il giorno in cui inizi a pentirti di non aver fatto niente lunedì. Ma ormai è troppo tardi, quindi meglio un altro caffè!”

“Felice giovedì! Siamo ufficialmente nel limbo settimanale: né abbastanza vicini al weekend per festeggiare, né abbastanza lontani per fingere entusiasmo. Teniamo duro!”

“Buongiorno! Il giovedì è quel momento perfetto in cui il cervello è già stanco ma il portafoglio non è ancora pronto per il weekend. Sorridi, tanto non hai scelta!”

Frase del giorno

«La gente a volte dice che il modo in cui le cose accadono nei film sono irreali, ma in realtà sono le cose che ti succedono nella vita a essere irreali.» – Andy Wahrol.

Personaggi celebri nati il 13 marzo

Tra le personalità celebri in vari campi nate il 13 marzo ricordiamo:

Neil Sedaka (13 marzo 1939). Cantautore, compositore e produttore discografico statunitense, noto per successi come “Oh! Carol” e “Breaking Up Is Hard to Do”.

William H. Macy (13 marzo 1950). Attore statunitense, noto per ruoli in film come “Fargo” e per la serie televisiva “Shameless”.

Giovanni Malagò (13 marzo 1959). Dirigente sportivo italiano, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dal 2013.

Luciano Ligabue (13 marzo 1960). Cantautore, rocker, scrittore e regista italiano, nato a Correggio. Artista a tutto tondo, in oltre 30 anni di carriera ha vinto più di 60 riconoscimenti per la sua attività musicale, 12 onorificenze per il cinema e 5 premi per i suoi libri.

Adam Clayton (13 marzo 1960). Bassista britannico, membro della band U2, con la quale ha raggiunto fama internazionale.

Carlo Conti (13 marzo 1961). Conduttore televisivo e radiofonico italiano, noto per aver presentato molti programmi tra i quali “L’eredità”. Ha condotto varie volte il Festival di Sanremo, e l’edizione 2025, della quale è stato anche direttore artistico, con la media del 66,38% di share, è stata la più vista dal 1995.

Personaggi celebri morti il 13 marzo

Ed ecco invece alcune celebrità che sono decedute in data 13 marzo:

Lilian Ngoyi (1911-1980). Attivista e politica sudafricana, figura di spicco nella lotta contro l’apartheid. È stata la prima donna eletta nel comitato esecutivo dell’African National Congress e ha svolto un ruolo fondamentale nel Women’s March del 1956.

Irmã Dulce (1914-1992)

Religiosa brasiliana, nota per la sua opera caritatevole a favore dei poveri e degli ammalati a Salvador de Bahia. La sua dedizione le valse il soprannome di “Madre Teresa del Brasile” e fu beatificata dalla Chiesa cattolica nel 2011.

Krzysztof Kieślowski (1941-1996). Regista, sceneggiatore e scrittore polacco, noto per la trilogia dei colori: “Film Blu”, “Film Bianco” e “Film Rosso”. Le sue opere, caratterizzate da una profonda introspezione, hanno ricevuto riconoscimenti internazionali, rendendolo una figura centrale nel cinema europeo.

Ivano Blason (1923-2002). Calciatore italiano, noto per aver giocato come difensore nell’Inter e nella Nazionale italiana negli anni ’50. La sua carriera è stata caratterizzata da una solida presenza difensiva e da una forte leadership in campo.

Raffaele Ciriello (1959-2002)

Fotoreporter e blogger italiano, noto per i suoi reportage da zone di conflitto come il Libano e la Palestina. La sua dedizione nel documentare la realtà delle guerre lo ha reso una figura rispettata nel giornalismo internazionale.

Roberto Murolo (1912-2003)

Cantautore, chitarrista e attore italiano, considerato uno dei principali interpreti della canzone napoletana. La sua carriera si è distinta per l’eleganza e la raffinatezza delle esecuzioni, contribuendo alla diffusione della musica tradizionale partenopea.

Niels Bjørn Larsen (1913-2003). Ballerino, direttore artistico e mimo danese, noto per la sua lunga carriera al Royal Danish Ballet. La sua influenza nel mondo della danza ha contribuito a promuovere il balletto danese a livello internazionale.

Il cielo di oggi: le posizioni planetarie e le loro influenze

La giornata di oggi, giovedì 13 marzo 2025, si apre con una forte energia astrologica che stimola riflessioni profonde e nuove opportunità. Il Sole attraversa i gradi finali dei Pesci, portando una sensibilità intensa e un desiderio di connessione emotiva. La Luna, invece, si posiziona in Bilancia, favorendo equilibrio e armonia nelle relazioni. Alcuni pianeti formano aspetti significativi. Vediamoli nel dettaglio.

☀️ Sole in Pesci

L’energia solare continua a influenzare la sfera emotiva, rendendo i segni d’Acqua particolarmente intuitivi e sognatori. Per i Pesci, questa è una fase di grande introspezione, mentre i Vergine potrebbero sentirsi più analitici del solito.

🌕 Luna in Bilancia

L’influenza lunare porta un bisogno di equilibrio e collaborazione. I segni d’Aria avvertono un desiderio di comunicazione e connessione sociale, mentre i Capricorno e Cancro potrebbero trovarsi a mediare conflitti.

☿ Mercurio in Ariete

La mente si fa più veloce e diretta, spingendo a prendere decisioni rapide. Per i Gemelli e gli Ariete, questa posizione porta idee brillanti e voglia di azione. Tuttavia, i Bilancia potrebbero trovarsi di fronte a discussioni accese.

♀ Venere in Acquario

L’amore assume un tono più libero e indipendente. I segni d’Aria si sentono attratti da connessioni stimolanti e anticonformiste, mentre i Toro potrebbero percepire instabilità nelle relazioni affettive.

♂ Marte in Leone

L’energia fisica e la determinazione aumentano, portando voglia di primeggiare. I Leone sono al centro della scena, mentre i nati sotto al segno dello Scorpione e del Toro potrebbero affrontare tensioni nel lavoro o nei rapporti personali.

♃ Giove in Gemelli

La fortuna e l’espansione avvengono attraverso la comunicazione e la curiosità. I Gemelli trovano nuove opportunità, mentre i Sagittario potrebbero dover affrontare sfide legate alla chiarezza delle loro intenzioni.

♄ Saturno in Pesci

Le lezioni karmiche si concentrano sull’accettazione e sulla crescita interiore. I Pesci sono chiamati a prendere responsabilità importanti, mentre i Vergine sentono la necessità di organizzare meglio la propria vita.

♅ Urano in Toro

Il desiderio di cambiamento continua a scuotere la stabilità finanziaria e materiale. I Toro affrontano trasformazioni radicali, mentre i nati sotto al segno dello Scorpione sono spinti a reinventarsi sotto nuovi aspetti.

♆ Nettuno in Pesci

L’intuizione è amplificata, con una forte influenza sui sogni e sulla creatività. I Pesci si sentono più ispirati, mentre i Gemelli e i Vergine potrebbero percepire confusione nei loro obiettivi.

♇ Plutone in Acquario

Le trasformazioni sociali e personali proseguono con forza. I nati sotto al segno dell’Acquario sono protagonisti di profonde rivoluzioni interiori, mentre i Leone potrebbero dover affrontare sfide legate al potere e al controllo.

Segni zodiacali fortunati di giovedì 13 marzo 2025

Grazie alle configurazioni planetarie di oggi, giovedì 13 marzo, alcuni segni riceveranno un’energia particolarmente positiva. Ecco la classifica dei cinque segni più fortunati della giornata!

1° posto – Gemelli ♊

Giove nel segno porta opportunità, espansione e tanta fortuna in ambito lavorativo e sociale. Mercurio in Ariete favorisce la comunicazione veloce e brillante, aiutando a prendere decisioni vincenti.

2° posto – Leone ♌

Marte nel segno dona energia e voglia di emergere. L’influsso di Giove stimola nuove occasioni di crescita e successo. Giornata perfetta per fare passi avanti nella carriera o in un progetto importante.

3° posto – Acquario ♒

Plutone nel segno porta trasformazioni positive e una carica magnetica irresistibile. Venere in Acquario migliora la sfera sentimentale, portando incontri emozionanti o momenti di grande sintonia.

4° posto – Pesci ♓

Il Sole nel segno illumina il cammino, mentre Nettuno e Saturno aiutano a concretizzare i sogni con disciplina. La Luna in Bilancia favorisce le relazioni e porta armonia nei rapporti interpersonali.

5° posto – Ariete ♈

Mercurio nel segno accende la mente e rende più determinati. La giornata è perfetta per agire con coraggio e prendere decisioni rapide ma efficaci. Favoriti soprattutto gli affari e le nuove collaborazioni.