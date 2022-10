Melissa Satta volto di Emme Marella per l'AI 22

Per il daily look autunnale Emme Marella propone pullover lavorati da abbinare a check o jeans skinny, oppure bluse fluide stampate da indossare con pantaloni nella stessa fantasia, ton sur ton o a contrasto. Il blazer è il passepartout di stagione: dal taglio maschile o in versione boxy in tweed, doppiopetto con profilo lucido o check, è abbinato a jeans o a pantaloni in simil pelle.

Le stampe sono il leit motiv di tutta la collezione: abiti corti e midi, dai tagli romantici o wrap, per tutte le occasioni. Per i momenti speciali fili di lurex illuminano la tuta da sera e le fantasie sono raffinate. Le tinte unite accese e l’essential black diventano iridescenti e brillanti.

L’inverno ha due grandi protagonisti: i cappotti e i piumini. Tonalità vibranti ed energia pura, dal verde prato al rosso, all’arancio e il fucsia, ma anche sfumature autunnali come il mattone e il burgundy da portare in total color look o giocare a contrasto con il resto dell’outfit. Le forme sono avvolgenti per i piumini in raso waterproof e a vestaglia per i cappotti più femminili. I coat stile caban sono a quadri o morbidi con effetto orsetto.

La moda di Emme Marella si rinnova con la stagione per accompagnare le donne in una ritrovata voglia di uscire, di divertirsi e evidenziare la propria personalità con forza e raffinatezza, sempre funzionale, sempre speciale.