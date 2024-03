Dior, Deva Cassel nuova ambassador moda e beauty

Dior ha scelto la giovane modella e attrice, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, come brand ambassador per il prêt-à-porter e per la linea beauty!

Dior ha annunciato oggi di aver scelto Deva Cassel come sua musa e dea. Il significato stesso del nome sanscrito della modella e attrice. Deva è, infatti, la nuova ambasciatrice delle creazioni di moda di Maria Grazia Chiuri e nuovo volto del beauty Dior, firmato dal Direttore Creativo dell’Immagine Peter Philips. La bellezza mediterranea non è il solo elemento che la distingue. Poliglotta, parla oltre cinque lingue, mostra una chiara sensibilità per le arti, ereditata da entrambi i genitori, Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Appassionata del mondo dell’immagine, con cui è entrata in contatto diretto da quando a 16 anni ha cominciato la sua carriera di modella, ama la pittura e il canto e ha preso lezioni di teatro. Diretta da Laura Luchetti, ha mosso i primi passi come attrice nel film La bella estate, in cui ha vestito i panni della musa di un pittore degli anni 30, e apparirà nella serie italiana Il Gattopardo prodotta da Netflix.

Deva Cassel X Dior

La nomina di Deva Cassel segue quella di Willow Smith, scelta come volto del make up di Dior, che ha anche recentemente rivelato la location in cui svelerà la collezione Cruise 2025. I giardini del castello di Drummond, storico tesoro architettonico a nord di Edimburgo, accoglieranno infatti il défilé in programma il prossimo il 3 giugno. Occasione per rinnovare il legame con la Scozia, destinazione scelta nel secolo scorso dallo stesso Christian Dior per svelare le creazioni per l’autunno-inverno 1947.

Deva Cassel, che lo scorso gennaio sedeva nel front row del défilé haute couture della maison Dior con un trench firmato dalla griffe, ora salirà di sicuro in passerella! Il passo dal front row alla passerella è stato breve per uno dei volti più richiesti. E proprio come ha rivelato Deva: «Ho sempre nutrito un enorme rispetto per la maison Dior, e l’immagine femminile e raffinata che trasmettono mi ha sempre fatta sognare».