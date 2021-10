Willow Smith compie 21 anni. Icona della Gen Z

La figlia di Will Smith e di Jada Pinkett Smith festeggia 21 anni. Fin da giovanissima, Willow è diventata una vera e propria icona per la Generazione Z. Il suo stile, infatti, combatte gli stereotipi di genere.

Buzz cut e look androgino per Willow Camille Reign Smith, figlia d’arte che si è trasformata in breve tempo in un’icona beauty per la Gen Z (e non solo). I suoi drastici cambi look dettano tendenza e per il mondo del fashion è diventata spesso un volto simbolo.

Karl Lagerfeld, nel 2017, l’ha voluta come musa Chanel. Nel 2018 Maison Margiela l’ha scelta come testimonial della campagna “Mutiny”. Nel 2021, Willow è diventata modella anche per un’illustre collega, sfilando al Rihanna’s Savage X Fenty Show.

Willow Smith e il suo stile genderless

Nata il 31 ottobre 2000, Willow Smith ha due fratelli maggiori, Trey (nato dal precedente matrimonio di Will Smith) e Jaden. A 21 anni Willow vanta già esperienze come musicista (ha un contratto con la Roc Nation, etichetta discografica di Jay-Z), attrice (ha debuttato in “Io sono leggenda” accanto al padre), attivista, illustratrice e modella. Il suo profilo Instagram conta ben 9,2 milioni di follower.

Willow è anche un’icona beauty per la Gen Z grazie al suo stile anticonvenzionale e genderless, che rifiuta le etichette di genere e inneggia alla libertà di esprimere sé stessi. La giovane musicista, sul fronte make-up, predilige un trucco nude sulle labbra e tende a esaltare il suo sguardo magnetico e i suoi occhi nocciola con eyeliner grafici. Una curiosità: il nome Willow le è stato dato dal padre in omaggio all’omonimo personaggio della serie Buffy l’ammazzavampiri.

Il suo hairstyle, dai dreadlocks al buzz cut

Lo scorso luglio è uscito il suo quarto album (“Lately I Feel Everything”) e oggi Willow calca i palchi con un recentissimo e drastico buzz cut, dopo che per anni ha sfoggiato i dreadlocks. La scelta di rasarsi i capelli nasce dalla volontà di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della madre Jada, malata da anni di alopecia, e di incoraggiarla a fare altrettanto senza remore.

Un nobile gesto, che incontra anche un taglio di gran voga negli ultimi anni (basti pensare a Kristen Stewart, Zoë Kravitz e Cara Delevingne). Il buzz cut è diventato, nel tempo, un vero e proprio inno alla libertà, sensualissimo e personale. Nel 2019 Willow si è dichiarata bisessuale e ha affermato di sostenere le relazioni poliamorose.