Bottega Veneta for Bottegas, la co-lab con 12 artigiani Made in Italy

Bottega Veneta ha lanciato per le feste natalizie la super co-lab Bottega for Bottegas tra la maison italiana e 12 piccoli artigiani totally Made in Italy!

Bottega Veneta ha lanciato un inedito progetto di valorizzazione del Made in Italy. Da alcuni giorni sul sito della maison e nelle vetrine delle sue boutique, si trovano pacchi di pasta, bottiglie di vino, di olio o saponi. Si tratta di Bottega for Bottegas, un’iniziativa a sostegno dell‘artigianato italiano e del Made in Italy. L’iniziativa si lega all’heritage del brand, nato nel 1966 a Vicenza proprio come bottega di pellicce.

«Siamo entusiasti di lanciare Bottega for Bottegas insieme agli artigiani italiani con i quali condividiamo i valori comuni di creatività e artigianalità – ha dichiarato Bartolomeo Rongone – CEO del brand -. Siamo orgogliosi di offrire visibilità mondiale a queste “Botteghe” profondamente radicate nella cultura italiana. In un momento in cui le più piccole continuano a essere colpite dalla pandemia. E speriamo che questo possa evidenziare la loro eccellenza a livello globale».

Bottega Veneta for Bottegas

L’iniziativa di Bottega Veneta coinvolge realtà in tutta Italia, dalla Campania al Veneto alla Lombardia, ciascuna selezionata considerando realtà locali, prodotti unici e legati al territorio di appartenenza. L’esposizione che garantisce il brand è sui propri spazi, come piattaforme digitali, sito, newsletter e boutique a Roma, Milano e Venezia.

Ogni bottega è stata selezionata secondo realtà locali, prodotti unici e legati al territorio di appartenenza. Ovvero l’Antica Cioccolateria Gay Odin di Napoli, la Cartiera Amatruda di Amalfi, i Krumiri Rossi, la Cantina Bisson, il pastificio Famiglia Martelli, la liuteria Respighi e la celebre Orsoni di Venezia, una vetreria di Murano risalente al 1888. Ma anche Pastificio Martelli, gin Ginepraio, Olio Vanini, Saponificio varesino, Riso Pozzi e ceramiche Enza Fasano.

Oltre al progetto è nato anche un videoclip che mixa immagini tratte dai laboratori artigianali, e dall’ingresso dei prodotti nelle vetrine delle boutique. Pronti ad andare da Bottega per scoprire il miglior Made in Italy nelle feste natalizie?