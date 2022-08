Ferragamo ha svelato la nuova fragranza maschile Bright Leather. Un profumo essenziale, chic e raffinato per esprimere la propria personalità con sicurezza!

Salvatore Ferragamo ha appena svelato la sua nuova fragranza maschile. Ferragamo Bright Leather, ovvero il nuovo viaggio olfattivo della maison fiorentina. Un messaggio vibrante ed energico per un profumo super essenziale, chic e raffinato. Un vero e proprio inno ad esprimere la propria personalità con sicurezza e determinazione. Dopo il lancio di Ferragamo e Ferragamo Intense Leather, questa nuova ed elegante eau de toilette ci conduce in una dimensione in cui l’ispirazione spinge all’azione e l’azione porta al raggiungimento di ogni obiettivo, accogliendo la bellezza del mondo senza filtri, stereotipi o distinzioni.

La fragranza dunque è l’ideale per accompagnare uno spirito creativo e determinato, che guarda con sicurezza al proprio futuro. L’attore britannico Hero Fiennes-Tiffin è il volto della campagna. Dapprima un giovane alla scoperta di sé stesso, ora è tornato con il nuovo profumo più consapevole del proprio io interiore. Ora sa qual è il suo posto nel mondo.

Ferragamo Bright Leather

Creata in co-lab con il profumiere Antoine Maisondieu (Givaudan), Ferragamo Bright Leather è un’eau de toilette woody aromatic leathery. Un profumo che reinterpreta la fragranza iconica infondendo sfumature oniriche e brillanti all’energia delle note naturali. La freschezza degli agrumi cattura i sensi mixando i toni dolce amari del bergamotto, il tocco pungente del mandarino e gli accenti aspri ed esaltanti dell’uva.

Nel cuore della fragranza, il gusto verde ed erbaceo del basilico incontra il tratto aromatico del rosmarino e infine il calore sofisticato dell’accordo Ferragamo soft leather, simbolo esclusivo dell’heritage super artigianale della maison. Infine, le note raffinate del legno di cedro ma anche le sfumature calde del muschio e del patchouli amplificano il sogno aggiungendo sensualità e distinzione alla composizione vibrante. Una fragranza fresca e sofisticata per ridefinire una mascolinità senza filtri, lontano da ogni tipo di stereotipo e senza pregiudizi, senza mai smettere di sognare una nuova era.