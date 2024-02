Cappe avvolgenti e dettagli utilitaristici come gli stivali alla coscia e le giacche in pelle aggiungono un tocco di mistero e di protezione. “Negli anni Venti, in risposta al mondo che le circondava, le persone creavano i propri spazi nei luoghi clandestini nascondevano ciò che indossavano finché non si sentivano al sicuro”. ha aggiunto Maximilian Davis. La collezione Ferragamo FW24 infonde un tocco feticistico all’eleganza classica, con lavorazioni che esaltano le forme del corpo e l’uso di materiali lussuosi come la lana mista cashmere e le pelli sfoderate.

Le calzature e gli accessori

Le calzature della collezione Ferragamo FW24 riprendono i dettagli dell’epoca. Come ad esempio la forma a cuore di una décolleté in raso, il cinturino T su un tacco a spillo e i sandali a listini. Le brogue e le fibbie monk-strap si ritrovano sui nuovi sabot con il tacco a sigaretta. Per l’uomo, invece, derby allungate con tacchi geometrici e stivaletti bombati reinterpretano le silhouette vintage.

Le iconiche Hug Bag e Fiamma della maison si arricchiscono di piume, martellature e il nuovo monogramma Ferragamo. La collezione introduce anche un nuovo modello dalla costruzione estremamente morbida, chiusa con un dettaglio Gancini e ispirata alla forma del giglio, simbolo di Firenze.