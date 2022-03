Salvatore Ferragamo ha nominato il designer britannico Maximilian Davis come suo nuovo direttore creativo, con effetto dal 16 marzo 2022

La maison fondata nel 1927 da Salvatore Ferragamo dal 16 marzo ha un nuovo direttore creativo: si tratta del designer britannico Maximilian Davis.

Nato a Manchester, Regno Unito, e laureato al London College of Fashion, Maximilian Davis ha lanciato il suo marchio omonimo nel 2020, ottenendo un immediato riconoscimento internazionale.

Maximilian Davis nuovo direttore creativo di Ferragamo

L’Amministratore Delegato Marco Gobbetti ha commentato così la nomina di Davis: «Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maximilian. L’unicità e la precisione della sua visione, l’altissimo livello qualitativo ed un’estetica personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione. Il suo lavoro è definito da eleganza, sensualità e costante ricerca della qualità. Grazie alla sua prospettiva moderna, scriverà un nuovo, emozionante capitolo per questa Maison, fondata su creatività, artigianalità, raffinatezza e straordinari valori umani».

Da parte sua, Maximilian Davis ha aggiunto: «Sono profondamente onorato di entrare a far parte di Ferragamo e grato per l’opportunità di poter contribuire all’evoluzione del patrimonio storico della Maison. La dedizione di Ferragamo alla raffinatezza e all’eleganza senza tempo è una grande fonte di ispirazione. Non vedo l’ora di sviluppare la mia visione sulle grandi basi di qualità e d’innovazione dell’artigianalità italiana».

Ferragamo, la storia della maison

La storia della maison Salvatore Ferragamo comincia nel 1927, quando lo stilista campano rientra da un periodo trascorso negli Stati Uniti. Oltre oceano si era già fatto notare. Le sue calzature gli avevano fatto guadagnare il soprannome di “calzolaio dei sogni” o “calzolaio delle stelle”, visto che il suo shop si trovava a Hollywood. Luca Guadagnino gli ha dedicato “Salvatore – Shoemaker of Dreams”, presentato alla 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

In questi 95 anni di storia, la maison fondata da Salvatore Ferragamo non ha fatto altro che accrescere la sua fama nel mondo. Tantissime sono infatti le star che hanno calzato o hanno indossato i capi del brand, celebrandone il nome: tra loro, Audrey Hepburn, Lady Diana, Greta Garbo, Sophia Loren, Marilyn Monroe, Andy Warhol.

La foto di Maximilian Davis è di Lee Whittaker©