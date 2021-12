Dolce&Gabbana, a Milano il Christmas Market ispirato alla Sicilia

In occasione delle feste di Natale 2021, Dolce&Gabbana ha trasformato bar Martini di Corso Venezia 13 a Milano in un vero e proprio Christmas Market ispirato alla Sicilia!

Dolce&Gabbana ha ufficialmente aperto le porte del suo Christmas Market. La maison si prepara ad accogliere le feste in perfetto stile italiano al Bar Martini, in Corso Venezia 13 a Milano. Un’opportunità unica per la maison, che arricchisce il Natale 2021 con colori e sapori del marchio. Ad attendere il pubblico, un vero e proprio mercato, di quelli della tradizione nostrana, con tanto di piazzetta abbracciata dalle folkloristiche bancarelle.

Una profusione di colori, profumi, e prodotti realizzati in esclusiva che, per tutto il periodo festivo, animeranno le vetrine e gli spazi dello store meneghino. La maison ha scelto di ispirarsi alla sua terra, la Sicilia, tingendo il mercato con i colori e le suggestioni tipiche dell’isola. Le pareti e i pavimenti sono rivestiti con fantasie e gli scenari del carretto siciliano, mentre luci e i decori richiamano l’atmosfera di festa.

Christmas Market Dolce&Gabbana

Ma il tema Sicilia non è presente solo tra le mura dello store. In vista del Natale 2021, il brand ha voluto arricchire ancor di più l’offerta coinvolgendo il cliente in un caleidoscopio di colori frutto delle diverse collaborazioni della maison.

Immancabile è la proposta che colpisce direttamente alla gola a partire dai Baci Perugina. E non è l’unica. In perfetto contesto natalizio, all’interno dello store è possibile trovare anche il panettone realizzato con Fiasconaro, ideale da regalare durante le festività.