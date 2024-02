Pence 1979, il pop-up store per Milano Fashion Week

Da oggi al 26 febbraio 2024 Pence 1979, in occasione di Milano Moda Donna, arriva in co-lab con White nel pop-up store di 10 Corso Como a Milano per presentare le sue nuove collezioni

Oggi, martedì 20 febbraio, in occasione della prima giornata della Fashion Week milanese dedicata alle collezioni donna Pence 1979, in co-lab con White, è arrivato nel pop-up di 10 Corso Como a Milano. Il pop-up, affacciato con due vetrine su Corso Como, rimarrà aperto fino al 26 febbraio e consentirà al brand

di presentare le sue collezioni, intercettando gli innumerevoli visitatori che ogni giorno arrivano nell’iconico concept store.

All’interno del nuovo spazio, clienti, appassionati o semplici curiosi potranno infatti trovare l’attuale linea SS24, ispirata alla contemporaneità urbana che si respira nelle grandi città. Contaminata dalle sfaccettate personalità legate ai capisaldi del marchio, per uno stile cosmopolita e un perfetto equilibrio tra heritage e modernità. Non mancherà anche un’esclusiva preview della FW24/25, che racconta la quotidianità urbana con uno stile rilassato.

Pence 1979 a Milano

L’apertura del pop-up store Pence 1979 di Milano si è inserito all’interno del progetto di sviluppo del brand. Marchio che mira ad intercettare consumatori italiani e stranieri posizionandosi nei centri nevralgici delle principali città italiane. Nato nel 1979 in Veneto come specialista del chino e registrato nel 2009 come Revived Pence since 1979, Pence è oggi un brand di urban di lusso accessibile. Un marchio che copre sia casual che classico con uno stile aggiornato e contemporaneo.

A partire dalla SS24, con l’uscita dalla direzione creativa di Dora Zecchin, lo stile del brand fa capo a consulenti creativi. E all’attuale team che danno continuità allo sviluppo delle collezioni. Dallo scorso luglio, il marchio è guidato dal Ceo Marco Tiburzi come nuovo amministratore delegato, chiamato per sostenere la strategia di espansione del brand con un focus sui mercati internazionali. Pence 1979 conta circa 100 clienti multimarca nel mondo e vende le sue collezioni anche attraverso l’e-commerce diretto.