& Other Stories, la co-lab ispirata alla natura con Susan Fang

& Other Stories ha annunciato una co-lab con Susan Fang, ovvero la stilista nota per le sue creazioni ispirate alla natura e per le sue tecniche di design innovative. La co-lab è caratterizzata da segni distintivi della Fang quali petali di fiori tagliati con il laser, stampe uniche, pezzi all’uncinetto e delicate broderie anglaise. La collezione presenta inoltre nuovi elementi del design di Susan Fang quali “gocce d’acqua” di perline, che aggiungono un ulteriore livello di sofisticatezza.

“L’ispirazione principale di questa co-lab è stata la natura e l’idea di creare pezzi unici che potessero essere indossati anche nel guardaroba di tutti i giorni. È una collezione che unisce natura, sogni e surrealismo attraverso la moda”, ha affermato proprio la Fang. La collezione Susan Fang & Other Stories sarà disponibile a partire dal mese di Aprile 2024 in alcuni negozi selezionati e online sul sito del brand.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di annunciare la collaborazione con la visionaria Susan Fang. Abbiamo una grande ammirazione per il suo design che fonde il delicato con l’audace. Traendo ispirazione dalla natura e dalla scienza, Susan crea pezzi innovativi”, ha affermato Frida Billegren, Concept Designer di & Other Stories.

Dal lancio del suo marchio nel 2017, Susan Fang è inserita nella BoF 500 class of 2023, e tra gli Under 30 di Forbes sia nel 2019 che nel 2020. E la sua sensibilità unica nel campo del design le ha fatto guadagnare un posto fra i candidati al prestigioso LVMH Prize. Avendo trascorso la sua infanzia tra Cina, Canada, Stati Uniti e Regno Unito, le diverse esperienze hanno plasmato la sua prospettiva della moda come linguaggio che trascende i confini culturali. Il marchio infine ha aperto nuove strade nell’innovazione tessile e ha promosso innovazioni nel design e nella produzione.