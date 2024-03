Yves Rocher, nuova apertura a Napoli per il brand

Il marchio bretone Yves Rocher, fondatore della Cosmétique Végétale, ha aperto un nuovo punto vendita a Napoli, ormai il quinto nella città partenopea

Yves Rocher, marchio bretone, fondatore della Cosmétique Végétale, continua il suo percorso di crescita sul territorio italiano annunciando l’apertura di un nuovo store in Campania, il quinto a Napoli, consolidando ulteriormente la presenza dei negozi in questa regione che ad oggi ospita ben 12 punti vendita. L’Italia resta uno dei paesi più importanti per il brand, ad oggi è il secondo paese al mondo, subito dopo la Francia, in termini di fatturato, e primo a livello di Social Selling.

Con questa nuova apertura, la marca rafforza il proprio posizionamento sul mercato italiano attraverso 109 punti vendita distribuiti in modo capillare su tutta la penisola, con prospettive di nuove aperture anche per i prossimi mesii. Oltre al restyling dei negozi esistenti, 73 su 109. Per garantire un livello di appeal e di piacevolezza degli spazi all’altezza delle attese del cliente.

Yves Rocher Napoli

Lo spazio di questo nuovo punto vendita è stato ottimizzato per valorizzare la marca e l’offerta prodotto. Lo styling segue il nuovo concept della marca: Botanical Beauty di Atelier Lab. Ovvero un luogo dove esprimere i codici della marca e favorire l’esperienza della Cosmétique Végétale. Uno spazio dove i clienti hanno la possibilità di scoprire il mondo Yves Rocher e di provare gli esclusivi servizi proposti dal brand.

Skindiag è uno strumento che si basa sull’analisi colorimetrica della pelle grazie alla quale identificare il rituale skincare più indicato tra la vasta gamma offerta di prodotti del brand sia per trattamenti anti-età sia per trattamenti più specifici. Dunque si può scegliere il trattamento più in linea con la propria pelle. Hairdiag invece è un’analisi effettuata dalle esperte del brand per individuare la routine migliore per prendersi cura dei capelli e del cuoio capelluto.