Timberland, la Paris Fashion Week e la co-lab con Vuitton

Per la prima volta, Timberland ha sfilato su quattro passerelle durante la Paris Fashion Week, spaziando dal lusso allo street allo stile di vita all’aria aperta. E Vuitton svela una co-lab che reinterpreta l’iconico 6-inch boot

Negli ultimi 50 anni, The Original Timberland Boot è stato adottato da culture e comunità di tutto il mondo. In questa stagione della Paris Fashion Week, il marchio ha portato la propria energia e cultura direttamente nella città della moda più glam del mondo, Parigi. Attivandosi dove la gente del posto vaga organicamente per assorbire l’energia di questo evento iconico. Timberland rende omaggio alla Città dell’Amore attraverso grandi cartelloni pubblicitari, poster, vetrine di vendita al dettaglio e proiezioni notturne.

Il tutto nell’iconico color grano del marchio. Con un’intelligente sovversione dell’iconica frase francese “je t’aime”, JE T’IMBS ci porta dalle strade di New York City. Dove il termine Timbs è stato coniato per la prima volta, alle strade di Parigi. “Sulla scia del nostro 50° anniversario, non riesco a pensare a un modo più entusiasmante per dare il via al nuovo anno. E mantenere lo slancio dietro il nostro stivale giallo”, ha dichiarato Maisie Willoughby, Chief Marketing Officer di Timberland.

Timberland alla Paris Fashion Week e la co-lab con Vuitton

Per la prima volta in assoluto, Timberland ha sfilato su quattro diverse passerelle durante la Paris Fashion Week, spaziando dal lusso allo street allo stile di vita all’aria aperta. Esplorando le origini dell’abbigliamento da lavoro e dell’artigianato, l’iconica maison globale Louis Vuitton ha svelato una co-lab con Timberland che reinterpreta gli stivali da lavoro americani attraverso la lente creativa di Vuitton e il savoir faire delle sue fabbriche italiane.

Inoltre, mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, Timberland si è impossessato del ritrovo parigino del caffè, Recto Verso. Il marchio ha trasformato lo spazio intimo, aggiungendo sottili tocchi di Americana che si sposano perfettamente con l’estetica tipicamente parigina. Durante i due giorni di acquisizione, i clienti hanno avuto una mini-immersione nella cultura del brand, oltre a tazze di caffè in co-branding e biscoitos Recto Verso in omaggio. E infine il marchio ha sponsorizzato l’attesissimo after-party PDPOOL di giovedì 18 gennaio, che ha preso il via a mezzanotte. Gli artisti della serata, tra cui Stephane Ashpool, ASAP Nast, Kim Turnball e Ciesay, hanno sfoggiato Timbs gialli per l’occasione.