V-Tex V20, la scarpa che profuma i piedi

È stata messa a punto una tipologia di scarpa con destinazione d’uso casual/sportiva, la cui particolarità consiste nel mantenere i piedi sempre profumati. Tale peculiarità è data dal rivestimento interno in fibra d’argento e dalla presenza di un deodorante integrato. Queste scarpe sono anche impermeabili e ispirate alle calzature della NASA.

L’ultima nata dell’azienda di Taiwan V-Tex è una scarpa super tecnologica che prende il nome di V20. Il marchio di calzature, già noto per la realizzazione di scarpe impermeabili, ha preso ispirazione dalle calzature della NASA.

V-Tex V20, la scarpa per piedi sempre profumati

V-Tex V20 è una tipologia di scarpa casual/sportiva che si caratterizza perché protegge dai cattivi odori, mantenendo i piedi sempre profumati. Questa tecnologia presenta un deodorante integrato e un rivestimento interno in fibra d’argento in grado di sterilizzare l’area intorno ai piedi.

Le altre caratteristiche delle scarpe V-Tex V20

Come tutte le scarpe della V-Tex, il modello V20 è in grado di resistere all’acqua perché è dotato di una tripla membrana che blocca l’acqua. La membrana funziona grazie alla nanotecnologia, la quale fa parte della scienza applicata e della tecnologia. La nanotecnologia consente di controllare la materia su scala di un nanometro, ovvero un miliardesimo di metro, e di realizzare dispositivi su tale scala.

La scarpa è resistente ai raggi UV e alle temperature fino a -20 gradi o +200 gradi. Il materiale di composizione è insonorizzato, traspirante, anti-macchie, anti-vento. Le scarpe V20 sono dotate di un design leggero ed estendibile, che consente una buona vestibilità. La soletta in bambù è imbottita e antibatterica. La scarpa è pensata per essere indossata in ogni stagione.

Disponibilità e prezzo

La scarpa V-Tex V20 è stata creata da pochissimo, tanto che per la spedizione è necessario attendere il mese di marzo. Per quanto riguarda il prezzo, si può andare incontro a degli sconti se si sostiene il progetto di crowdfunding. È attiva la vendita anticipata sul web, con costi di collezione che superano i 100€. I prezzi di vendita al dettaglio, invece, arrivano anche a superare i 200€.