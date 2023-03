Intimissimi, Jennifer Lopez è la nuova global ambassador

Intimissimi ha annunciato oggi che l’iconica star internazionale Jennifer Lopez è ufficialmente la nuova global ambassador del brand di lingerie di lusso!

Jennifer Lopez è la nuova ambasciatrice di Intimissimi. Il brand veneto di lingerie di lusso ha annunciato oggi che l’iconica star internazionale è ufficialmente il volto di Intimissimi. La Lopez si è dunque unita alla schiera di star internazionali, come Irina Shayk e Sarah Jessica Parker, che hanno precedentemente rappresentato il marchio. La scelta è stata immediata.

«Quando cercavamo un ambasciatore iconico per incarnare i nostri valori per i nostri clienti, abbiamo subito pensato a Jennifer Lopez. Vogliamo che ogni donna viva la vita più appagante possibile e si senta ogni giorno un po’ più potente», ha affermato Matteo Veronesi, Amministratore Delegato di Intimissimi. La Lopez ha scoperto il brand durante un viaggio in Italia lo scorso anno. E come ha rivelato lei stessa: «Sono orgogliosa di essere una donna Intimissimi e onorata che mi vedano come qualcuno che emula le proprie qualità di sicura di sé, vivace e forte».

Jennifer Lopez X Intimissimi

La campagna SS23, catturata dal fotografo Chris Colls, ha mostrato l’iconica Jennifer Lopez sdraiata a letto, in un ambiente rilassato e confortevole. Nel mentre indossa lingerie blu ciano, rosso corallo e rosa fucsia degli ultimi set intimi di Intimissimi.

Ma anche mentre si aggira in una favolosa casa in una città di mare italiana come Positano, dove la materia dell’arredamento e degli accessori trasmette un’idea di comfort imbattibile. I colori sono vibranti e pronti a esplodere: il rosa delle bouganville e il turchese del cielo terso, gli stessi dei completi che indossa, tutti appartenenti alla linea più famosa dei prodotti Intimissimi, Pretty Flowers, con taglie ampie per i reggiseni che arriva alla settima, a cui si aggiungono anche i capi dell’homewear, come il kimono, la giacca mannish e i pantaloni pigiama.

Anche su Instagram JLo ha già incantato tutti indossando la primavera del brand con grande eleganza e sensualità.