Cecilia Rodriguez X Akep, la capsule SS23

Negli anni Akep ha reso la sua filiera artigianale made in Italy, dal concept al prodotto finito, un vero e proprio biglietto da visita d’eccellenza. Ogni capo è creato secondo la filosofia della moda lenta e sostenibile. La libertà è un must sia per Akep che per Cecilia Rodriguez. Da questo valore e dalla gioia di vivere prende forma una capsule che ricorda il colore del carnevale argentino, caratterizzato da un tocco etno chic. Una capsule ibrida, dove lo stile boho chich è mixato ad un tocco casual chic in chiave urban.

Il logo della capsule collection Cecilia Rodriguez X Akep è rappresentato da un tatuaggio della modella: una luna e due stelle. Per Cecilia rappresenta il coraggio. Il coraggio di farsi tatuare un significato importante sulla pelle, il coraggio di essere libera, di essere sempre se stessa nonostante l’etichetta di “ sorellina“ di Belen. E infine, il coraggio di scegliere ogni mattina il sorriso, la gioia e la luce di Akep. Un brand per donne libere di essere sempre se stesse.

Cecilia Rodriguez debutta come designer

Per molto tempo additata come “la sorellina“ di Belen, dietro al viso da giovane donna latina di Cecilia Rodriguez si nascondono una mente e un cuore creativo, dunque libero. Sì, perché la creatività, ça va sans dire, è libertà! Libertà di espressione attraverso una matita, un bozzetto, un cartamodello ed infine un capo.