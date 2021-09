L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni ha visitato lo stabilimento Falconeri di Avio, in provincia di Trento, dove nascono i pregiati capi di un’azienda capace di unire artigianalità e tecnologia.

Chiara Ferragni ha fatto visita alla sede produttiva del brand Falconeri. L’imprenditrice cremonese si è recata ad Avio, in Trentino-Alto Adige, dove si trova lo stabilimento in cui vengono realizzati i capi del celebre marchio, e ha preso parte, per un giorno, al processo produttivo.

Per l’occasione, Ferragni ha indossato un total look Falconeri, ricreato in un bozzetto dal design team dell’azienda, che ha voluto omaggiare l’ospite illustre.

Falconeri, l’artigianalità del Made in Italy

Falconeri è un’azienda specializzata nella produzione di maglieria di alta qualità in cashmere. Il brand fonde l’antica sapienza artigiana a tecnologie all’avanguardia, facendo nascere capi di straordinaria manifattura, interamente Made in Italy. In una giornata speciale, il noto marchio ha aperto le porte della propria sede produttiva a un’ospite illustre, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che vanta un seguito di quasi 25 milioni di follower su Instagram.

Il look di Chiara Ferragni

L’influencer è stata accompagnata in un vero e proprio tour dietro le quinte per scoprire come nasce un capo Falconeri. L’imprenditrice ha avuto anche modo di testare le varie fasi di produzione, come ad esempio quella del rimaglio. Il look di Chiara Ferragni, durante questa eccezionale visita guidata alla scoperta dei processi produttivi di un brand di qualità, non poteva che essere un omaggio al marchio.

Ferragni ha, infatti, indossato una maglia Falconeri in cashmere ultralight con scollo a V di colore bluette light, con spacchi laterali al fondo. Il design team dell’azienda, per l’occasione, ha realizzato uno sketch dell’influencer con il suo total look Falconeri.

Lo spirito e la mission di Falconeri

«Crediamo in una bellezza senza tempo. Nel valore di capi da indossare e da amare. Il nostro segreto è una combinazione magica di fibre naturali pregiate, di artigianalità italiana e di metodi di produzione innovativi. Dai pascoli della Mongolia ai nostri negozi, ci prendiamo cura di ogni dettaglio, senza intermediari, rispettando l’ambiente e le persone. Crediamo nel cashmere di altissima qualità a prezzi eccezionali. Prodotti straordinari per persone straordinarie. Questa è l’evoluzione del lusso. Questo è Falconeri». Il rinomato brand si racconta, sul sito ufficiale, con queste parole evocative, che riassumono al meglio il suo spirito e la sua mission.