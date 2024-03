Teatro Fragranze Uniche a Esxence 2024 con Ceresia

Teatro Fragranze Uniche ha svelato ad Esxence 2024 la nuova fragranza fruttata e vivace Ceresia ispirata alla vivace essenza glamour della ciliegia!

Teatro Fragranze Uniche ha partecipato alla 14^ edizione di Esxence, la più importante manifestazione mondiale nel settore della Profumeria Artistica, in programma dal 6 al 9 Marzo 2024 presso il MiCo Milano. Il brand ha presentato Ceresia. Un profumo in cui la dolcezza intensa della ciliegia si fonde con la vivacità agrumata del bergamotto, dando vita ad una fragranza intrigante e audace dal profumo effervescente e scintillante. L’arte di immaginare e creare senza confini; un viaggio che parte dal sentire, pronti ad esplorare nuovi mondi.

Un passaggio diretto tra il proprio corpo e le sue emozioni. Come avviene a teatro, percepire un profumo riesce ad evocare suggestioni legate all’emozione, alla seduzione e al ricordo. Il marchio trasforma queste emozioni in “spettacoli olfattivi”. Oltre venti profumazioni, ispirate alla cultura e alla storia di Firenze e della Toscana, le fragranze si presentano in vari formati e diffusori e sono declinate in prodotti come candele profumate, fragranze per tessuti ed eau de parfum.

Ceresia ad Esxence 2024

Ceresia è un bouquet fruttato che nasce dall’intreccio della ciliegia con il bergamotto, il latte di mandorla e le foglie di fico. Dunque il riflesso di un viaggio olfattivo ispirato alla leggerezza e alla freschezza che accompagna l’arrivo dell’estate. Immersa nei toni vivaci della ciliegia, ne cattura l’atmosfera spensierata. Esaltando così l’essenza dei piaceri più semplici della vita, dando vita a una sinfonia succosa, fresca e giocosa.

La fragranza è racchiusa in un’elegante bottiglia che riprende il colore del frutto, arricchita dalla classica finitura dorata del packaging che conferisce al prodotto raffinatezza ed eleganza. Completano la linea anche le candele profumate e la proposta dedicata alla biancheria che non contiene alcol e consente di essere vaporizzata su tessuti, tende, biancheria e divani. Declinata anche come perfume per la persona, Ceresia esprime le stesse note profumate, un’armonia inebriante sulla pelle. Un viaggio olfattivo che irradia energia e positività.