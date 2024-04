Cilento 1780 a Fuorisalone 2024 con le ceramiche di Cori Amenta

Per il Fuorisalone 2024, in Via Fiori Oscuri 13 nel quartiere di Brera, la boutique Cilento 1780 ospiterà il brand di ceramiche Verus by Cori Amenta.

Cilento 1780, marchio partenopeo di eleganza sartoriale italiana, partecipa al Fuorisalone 2024: la maison infatti ospiterà il brand di ceramiche Verus by Cori Amenta nella boutique di via Fiori Oscuri 13. La collezione di Teste di Moro disegnata da Cori Amenta e realizzata da Verus è composta da opere d’arte colorate, originali e intense. Un vero e proprio inno all’inclusività. Cori Amenta si racconta come un “mantra” attraverso un climax di storie miste a nettare e veleno.

Come la dea dell’Iliade, canta la sua vita burrascosa e piena di passione, racconta il dilemma dell’esistenza in un inquieto inseguimento tra “masculu” e “fimmina”, come l’onda del mare fra Scilla e Cariddi. E così ci svela attraverso le sue opere il suo Pantheon di suggestioni e cicatrici. La ceramica diventa metafora del corpo stesso che si dipinge fiera, di colori che raccontano le gesta di una battaglia senza tempo.

Cilento 1780 e Cori Amenta

Il contributo di Ugo Cilento si inserisce in questo contesto come esempio di imprenditore che si rende custode di una storia di simboli tradizionali siciliani come la testa del moro, riconoscendone il grande valore. La collezione numero 2 di Cori Amenta, in particolare, si ispira alle 4 stagioni. Le Teste di Moro, le Pigne siciliane, i lumi, sono il cuore pulsante di Verus. Le tracce di un racconto che intreccia la leggenda alla storia di una città, Caltagirone, e a un’arte, la lavorazione della ceramica, scritta nel Dna della Sicilia.

Ogni Testa di Moro una pagina di vita di un libro che nel 2021 accende una nuova connessione di stile: il lancio di un mondo possibile dalle differenti sfaccettature, Verusline. L’atelier Cilento 1780 nel cuore di Brera testimonia la capacità di entrare in dialogo con l’artigianalità e il savoir-faire del patrimonio culturale italiano. L’installazione è visitabile dal 16 fino al 21 aprile 2024.