NonostanteMarras, il concept store al Fuorisalone 2024

Il concept store NonostanteMarras diventa centro di alcune co-lab di Antonio Marras dal 16 al 21 aprile ne “Il mare dove non si tocca” al Fuorisalone 2024

NonostanteMarras è un luogo fuori dall’ordinario per Antonio Marras che fugge le dimensioni del tempo e dello spazio ed elude la percezione razionale di chi lo visita. Uno spazio nato dall’inquietudine e dall’estro dell’artista e designer. Un uomo nella cui intimità convivono intuizioni, gesti e segni d’arte. Un crocevia di incontri e sguardi dentro prospettive inedite, a Milano in via Cola di Rienzo. Un concept store per un pubblico eterogeneo, evoluzione sensoriale dello shopping tradizionale.

In occasione del Salone del Mobile di Milano, in programma dal 16 al 21 aprile, NonostanteMarras diventa dunque centro di co-lab legate al Fuorisalone. Si conferma la presenza del Temporary Bistrot & Restaurant “Famiglia Rana”, e Antonio Marras è autore della scintilla da cui lo chef Francesco Sodano del ristorante stellato di Vallese di Oppeano ha tratto ispirazione per il menu tra gusto e bellezza. Aperto dalla colazione alla cena per tutto il Fuorisalone. Un incontro tra i piatti più iconici del ristorante e quelli dedicati alla Sardegna, isola d’origine di Marras.

Nonostante Marras, “Il mare dove non si tocca”

Antonio Marras condurrà per mano gli spettatori che potranno cenare nell’eclettica sala Atlantide ed esplorare le profondità più misteriose e affascinanti e concederà l’immersione necessaria per vivere “Il mare dove non si tocca”.

Lo showroom diventerà quindi un ambiente di emozione e racconto, nel quale il blu, colore del mare, ricorrerà con forza estetica. Dalle tovagliette e dai sottopiatti fino alle pareti. Decorate con la carta da parati di Wall&decò, azienda d’arredo contemporaneo. I soggetti? Marinai e onde. Le ceramiche inoltre arricchiranno l’allestimento, realizzato proprio dall’artista sardo. L’esposizione nel seminterrato dello showroom sarà un labirinto di porteve-trate di legno consunto che orienterà il percorso.

Infine Marras ha ideato una partnership con Nodo Italia, marchio di arredo outdoor italiano fra design e sostenibilità. Grazie al suo know-how nel settore tessile ha creato ambienti coordinati con diverse tecnologie, texture e colori. La novità? I modelli Marras+Nodo di sedie, divani e tavoli di tessuti, intrecci e prodotti in maglieria.