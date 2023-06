Luisa Beccaria, la sfilata al Giardino Frescobaldi di Firenze

A Pitti Uomo è andata in scena la sfilata Omaggio a Firenze di Luisa Beccaria, per sostenere la Onlus Corri la vita, nello scenografico Giardino Frescobaldi

Moda, arte e solidarietà sono state protagoniste in occasione di Pitti Uomo, con un appuntamento esclusivo firmato Luisa Beccaria, per la prima volta a Firenze. La maison, nota e apprezzata per l’inconfondibile stile leggero, poetico e iperfemminile, ha messo in scena il suo “Omaggio a Firenze”. Una sfilata-evento con garden party che ha unito pezzi iconici, della collezione attuale, anticipazioni della prossima stagione e capi della Resort 2023.

Da sempre sensibile a temi riguardanti la ricerca, la designer milanese, affiancata dalla figlia Lucilla, ha accettato l’invito a collaborare con la onlus fiorentina Corri la Vita per la ricerca e la lotta contro tumore al seno. La serata si è aperta con la musica live degli artisti di Mascarade Opera Studio, con un omaggio alla lirica nell’incantevole giardino Frescobaldi.

Luisa Beccaria Omaggio a Firenze

Sulla passerella della maison alcune modelle per un giorno. Ovvero italiane e straniere di età diverse per un défilé con 50 abiti. Tutti pensati per un bucolico garden party o per una giornata sulle spiagge della costa toscana. Dunque materiali freschi e leggeri come georgette, organza, raso impreziositi con ricami a fil coupé.

Misti a stampe floreali di ninfee, fiori sfumati e cotone in sangallo a foglie, con grafismi marini. Il tulle è ricamato con fiori stile anemone di mare. Al tema acquatico è affiancata poi la celebrazione della bellezza femminile e della natura, nelle sue mille sfumature.

Giochi di stampe a fiori su lunghi abiti ad ampie fasce orizzontali effetto patchwork. E il dégradé di un tramonto sul minidress in chiffon impalpabile o sull’abito midi dall’ampio scollo tondo increspato. Infine la sfumatura è anche l’effetto su paillettes per abiti gioiello con disegni di panorami e di fiori. Abiti acquistabili su www.luisabeccaria.it con parte del ricavato devoluto a Corri la Vita.