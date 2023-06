Chiara Ferragni, il bikini con perline da copiare per l'estate 2023

Qualche giorno fa Chiara Ferragni, in vacanza in un resort masseria in Puglia, ha sfoggiato un bikini azzurro con perline colorate frizzante e super cool!

Ogni fine settimana Chiara Ferragni ci delizia e ci ispira con i suoi bikini e con i suoi outfit da spiaggia, sempre impeccabili. L‘imprenditrice digitale ha trascorso un weekend di relax a Polignano a Mare, una località molto rinomata in provincia di Bari, affacciata sul Mar Adriatico. La location scelta dai Ferragnez per la vacanza in Puglia si chiama Masseria Almadava.

A metà tra il mare e la collina, il resort è una sorta di oasi di pace. Immersa nella campagna pugliese, fra meravigliosi prati e super piscine. Dall’esterno sembra di essere in un vero e proprio castello medievale, mentre una volta entrati si viene accolti in ambienti minimal ed eleganti che strizzano l’occhio alle tradizioni. Il colore dominante? Naturalmente il bianco, tinta simbolo della regione pugliese.

Il bikini Calzedonia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, ormai da anni amica del cuore e ambassador di Calzedonia, ha scelto uno sfizioso bikini firmato dal brand beachwear per le sue vacanze in Puglia in compagnia della famiglia. Chiara ha scelto il modello San Diego, composto dal top modello push up effetto volume e slip.

A caratterizzare il costume è il tessuto crinkle dall’effetto tridimensionale e un gioco di perline colorate che rende il bikini cool e frizzante per le giornate in spiaggia o a bordo piscina. La tonalità scelta dalla Ferragni per l’occasione è l’azzurro acceso, una deliziosa sfumatura che ha ripreso le nuance del mare e che ha esaltato maggiormente la vivacità di questo modello. Calzedonia si è confermato dunque ancora una volta brand leader del settore. Super amato da tante celebrities e influencer che si affidano al brand per i loro weekend e le vacanze al mare.