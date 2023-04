Calzedonia veste Le Palme Beach Club a Monopoli

Calzedonia ha vestito del suo stile esclusivo Le Palme Beach Club a Monopoli. Il brand celebra l’estate con un super evento Vip alla Masseria Torre Coccaro!

Calzedonia è sbarcato in Puglia. Il brand beachwear celebra l’arrivo dell’estate con un super evento nella splendida cornice della Masseria Torre Coccaro. Costruita nel 16mo secolo a Savelletri di Fasano, a due passi dalle acque turchine del mare. Dunque una location esclusiva di una serie di experience per guest internazionali nelle giornate del 2 e 3 maggio.

Gli ospiti infatti potranno far personalizzare un costume del brand da un artigiano locale, per rendere il proprio costume intero ancora più unico per l’estate 2023. Poi altre iniziative per far scoprire le meraviglie culinarie, culturali e storiche del Mediterraneo. Dall’oil tasting al tour in caicco alla scoperta delle meraviglie della costa, alle scampagnate in sup immersi nel mare. Per concludere questi due giorni a cinque stelle, un party apulian style con danze e musica live.

Lido Calzedonia

Ma le iniziative di Calzedonia Summer Experience però non sono ancora finite. Il brand ha vestito del suo stile esclusivo Le Palme Beach Club, a sud di Monopoli. Uno stabilimento balneare super moderno ed elegante con le sue cabanas sulla meravigliosa spiaggia bianca e finissima di fronte a un mare super cristallino. Qui dunque è tutto customizzato per essere il Lido Calzedonia fino al 24 maggio. Inoltre, a conclusione dell’evento, sarà possibile per i lovers addicted del brand avere gratuitamente accesso al Lido compreso di ombrellone e sdraio per godersi un esclusivo summer day firmato Calzedonia. Il brand infatti offre l’accesso, tramite iscrizione, con ombrellone e sdraio gratuiti per due persone. Pronti ad iscriversi? Da non perdere una giornata al mare totalmente customizzata Calzedonia. Infine un esclusivo gift estivo firmato Calzedonia attende tutti gli iscritti sotto l’ombrellone. Attenzione all’esaurimento dei posti! Wonderful Puglia.