Chiara Ferragni, la dieta e i trattamenti benessere nella SPA dei Vip

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha trascorso il week end del 1° maggio a Castrocaro per un soggiorno di benessere alla Lucia Magnani Health Clinic!

Immersa in un’oasi di pace nella bellissima cornice delle colline forlivesi, la Lucia Magnani Health Clinic, è stata la meta dell‘imprenditrice digitale Chiara Ferragni per il week end. Infatti sempre più VIP, influencer e imprenditori scelgono questo luogo super rigenerativo per dedicare tempo a sé stessi e al proprio benessere. La Health Clinic è, infatti, il luogo ideale dove intraprendere un vero percorso di cambiamento esteriore e interiore.

Per dedicarsi al proprio well-being attraverso nove percorsi codificati e strutturati che consentono di raggiungere gli obiettivi preposti. Uno staff medico dedicato accompagna gli ospiti nella definizione di un programma completamente tailor made. Scienza e benessere dunque si sono incontrati per offrire una vera e propria esperienza di rinascita all’Health Clinic con i percorsi di Lucia Magnani.

Chiara Ferragni, il weekend all’insegna del benessere

Giunta alla Clinica, nota anche per il metodo Long Life Formula, che garantisce una vita più lunga e migliore, la Ferragni ha scelto un fine settimana detox. Come si evince dalle foto del pranzo, e da quelle dei trattamenti in spa. L’obiettivo? Contrastare lo stress ossidativo causato da elevate quantità di radicali liberi nell’organismo, che rappresentano una minaccia per la salute, accelerando il processo di invecchiamento cellulare e l’insorgenza di malattie.

Lo stress ossidativo, infatti, è considerato una vera e propria condizione patologica. Il programma prevede un’analisi iniziale della condizione di salute e del livello di stress ossidativo, condotta da un team specializzato nei processi di invecchiamento, e proseguono con la definizione di innovative azioni di contrasto attraverso specifici interventi sull’alimentazione, sul movimento e sulle abitudini di vita. Certamente il soggiorno è stato un momento per Chiara per tornare a prendersi cura di sé e del proprio benessere, per vivere meglio.