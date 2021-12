Valentino svela il suo artbook VLogo Signature Vol.2 a Milano

Valentino ha svelato il secondo volume del suo artbook VLogo Signature a Casa Flash Art, in Via Durini 24 a Milano. Tema? Il ruolo del logo nel sistema moda

Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison Valentino, ha svelato la seconda edizione dell’artbook VLogo Signature, oggi al suo Vol. II, a Casa Flash Art in via Durini 24 a Milano. Il libro decodifica l’iconico logo Valentino interpretato da ventisei tra le più significative riviste di ricerca nel mondo della moda. Piccioli qui è il regista, procede per azioni continue e multiple, lasciando grande libertà di movimento agli artisti.

Il logo viene dunque reinventato dai creativi, comunicando una nuova idea di Valentino, sempre in divenire. VLogo Signature si fa così tridimensionale, grazie a un’installazione che mette in scena gli elementi distintivi del brand Made in Italy. Il percorso segue un fil rouge di dialogo e interpretazione. Che cos’è un brand e che cos’è un logo? E quale potere hanno un brand e un logo sull’immaginazione?

Valentino VLogo Signature Vol.2

Nel libro Valentino VLogo Signature Vol.2 le pagine di grandi fotografi vengono cucite tra di loro, come un abito, per creare grandi arazzi. Le parole del testo, scritte da Gea Politi e Cristiano Seganfreddo, prendono vita sui muri bianchi con la matita rossa.

I disegni dell’ufficio stile della maison aprono nuovi immaginari, in un dialogo che mette in risalto il valore delle mani, del tempo e della cura, accompagnati da un video che fa danzare il racconto sull’acqua. Aprirsi al segno molteplice invece che chiudersi nell’univocità del marchio, dell’identità visiva, e per l’appunto, del logo.

In questo libro, in questo lavoro sul logo, c’è l’auspicabile parte-per-il-tutto che incarna l’approccio di Pierpaolo Piccioli alla moda intesa come sistema complesso, e quindi a una visione del mondo. L’artbook VLogo Signature Vol. II sarà disponibile presso selezionate boutique Valentino e librerie nel mondo e distribuito online presso https://shop.flash—art.com/