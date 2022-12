Ermanno Scervino, Vittoria Ceretti volto della Primavera-Estate 2023

Ermanno Scervino ha svelato la sua campagna per la collezione Primavera-Estate 2023. Protagonista è la top Vittoria Ceretti, fotografata da Luigi & Iango

Ermanno Scervino ha svelato la sua nuova campagna Primavera-Estate 2023 con la star Vittoria Ceretti. La super top model viene ritratta attraverso la lente di Luigi & Iango. Gli affascinanti scatti in bianco e nero o dalle tonalità eteree ne esaltano forme e proporzioni. La Ceretti è dunque ora portavoce e simbolo dell’idea estetica di Scervino e, con lo sguardo diritto in camera, si lascia osservare con disinvoltura dentro abiti dal taglio perfetto.

Tramite i giochi di luce e l’intensità delle superfici, gli scatti racchiudono la forza e l’amore dietro la costante ricerca della bellezza. Determinazione, carisma e sensualità sono gli argomenti della nuova campagna. Qui Vittoria è davvero protagonista in scatti che raccontano l’animo contemporaneo della maison fiorentina.

Ermanno Scervino, la campagna Primavera-Estate 2023

La collezione Ermanno Scervino SS23, presentata a Milano Moda Donna lo scorso settembre, mette in luce la craftsmanship della maison toscana. Il pantalone fluido e lunghissimo, il trench rigoroso e scolpito, la grande borsa geometrica, i completi maschili e il trucco invisibile esprimono una femminilità urbana, attiva e contemporanea. Tra i pattern spicca il motivo camouflage ammorbidito da colori sabbiosi. Minigonne dai riflessi cangianti si portano con maglieria in cotone, orgoglio della manifattura del marchio, e cardigan dai volumi generosi offrono un controcanto delicato a cargo in satin.

Lo stilista fiorentino ha celebrato dunque la sua musa con una super collezione che accarezza l’intimità femminile. Ma che al contempo ne rivela la determinazione e la grinta. Un vero e proprio omaggio alle sue donne! Inoltre Ermanno Scervino ha reso omaggio anche al suo DNA scegliendo di rappresentare la Primavera-Estate 2023 attraverso una campagna molto rigorosa che parla di sartorialità italiana. Ponendo, così, l’accento sui veri valori fondanti del marchio.