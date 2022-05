Austin Butler nuovo brand ambassador Cartier

Cartier ha scelto come brand ambassador Austin Butler, il protagonista del film Elvis. La star ha indossato i gioielli alla prima sul red carpet di Cannes!

Dopo Timothée Chalamet, ora è Austin Butler l’ultimo attore a firmare come brand ambassador di Cartier. A Cannes, la star ha sfilato sul red carpet con i suoi compagni di cast di Elvis, tra cui gli attori Olivia DeJonge e Tom Hanks, accompagnati dal regista Baz Luhrmann. A unirsi all’ensemble c’era la fidanzata di Butler, Kaia Gerber, una visione in un abito rosso Celine.

Anche Butler alla prima di Elvis sul tappeto rosso di Cannes ha indossato uno smoking personalizzato Celine. Come gioielli, il bracciale Cartier Juste un Clou in oro bianco, l’orologio Cartier Tank Must e un anello Cartier Love in oro bianco. E come ha dichiarato Arnaud Carrez di Cartier: «Siamo lieti di accogliere Austin nella maison come ambasciatore per il Nord America. In qualità di attore di talento, l’approccio audace di Austin alla vita e il senso unico dello stile sono intrinsecamente allineati con i nostri valori fondamentali qui in Cartier».

Austin Butler X Cartier

Il ruolo di Austin Butler consiste dunque nel partecipare a eventi speciali di Cartier e nell’indossare pezzi della maison sul tappeto rosso. Anche prima della nomina, Butler si è rivolto a Cartier per il Met Gala 2022 del mese scorso, abbinando il suo look Prada a una collana di zaffiri e platino Cartier di alta gioielleria, una spilla di diamanti Cartier Cliquet vintage in platino, un anello Love in oro bianco Cartier, un Panthère de Anello di diamanti Cartier e una fede nuziale Cartier Love.

E come ha rivelato lo stesso Butler: «Sono entusiasta e onorato di iniziare questa entusiasmante relazione con Cartier. Sono da tempo un ammiratore della creatività e dell’innovazione della maison e non vedo l’ora del lavoro che faremo insieme in futuro». Il brand non è estraneo poi ad adornare alcune delle giovani celebrities più talentuose del mondo. Proprio nei giorni scorsi anche Jisoo delle Blackpink è stata nominata nuova ambasciatrice globale del marchio.