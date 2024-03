Milano Set Mediterraneo, al via l'evento "Donne non Pupe"

Nel capoluogo lombardo torna da oggi l’evento Milano Set Mediterraneo “Donne, non pupe” nello storico Palazzo Bovara di Corso di Porta Venezia

Oggi, 12 marzo, alle 18 torna nel capoluogo lombardo l’evento Milano Set Mediterraneo “Donne, non pupe” nello storico Palazzo Bovara di Corso di Porta Venezia. Qui la cultura meneghina scopre quella pugliese in un caleidoscopio di eventi. Gli appuntamenti narrano tradizioni manifatturiere ed eccellenze artigianali della Puglia. La scintilla concettuale e focus di tutta la manifestazione nasce dalla sensibilità della designer Carmela Comes, founder del brand di abiti da sposa Carmela Comes Sposa. Proprio lei che ha concepito il suo lavoro artigiano e stilistico anche attraverso un impegno sociale verso il mondo femminile. A

Palazzo Bovara, mercoledì 13 marzo sfileranno le creazioni della collezione di alta sartoria di abiti da sposa di Carmela Comes dove tessuti pregiati si uniscono a ricami realizzati a mano. Una ricerca minuziosa dei tessuti e dei filati per silhouette magnifiche che celebrano la sposa. La donna infatti si fa principessa, nel giorno del sì, e, non essendo pupa è principessa sempre.

Eventi Milano Set Mediterraneo 2024

Milano Set Mediterraneo ruota attorno ad altri appuntamenti, alcuni aperti anche al pubblico, dove diverse realtà ammalieranno chi già conosce la Puglia ma soprattutto chi non la conosce. Due giorni per immergersi nel territorio, nei sapori, nello splendore dell’alto artigianato pugliese. Nelle luminarie tipiche, in un tripudio scenografico di fiori coltivati nel comprensorio di Terlizzi. E nell’incontro concettuale delle pupe, sculture in ceramica di Grottaglie tra le suggestive note della Taranta.

A cornice di tutto, la mostra fotografica Trame di Donne, a cura dell’associazione nazionale Donne Fotografe. Ovvero una narrazione per immagini delle donne, delle trame delle loro vite e del loro lavoro. La pupa diventa anche riconoscimento per l’impegno a sostegno delle donne e contro la violenza di genere. Le pupe sculture, infatti, verranno consegnate a Elena Lattuada, Delegata del Sindaco di Milano alle Pari Opportunità e a Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana.