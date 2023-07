Passerella Mediterranea 2023, l'ottava edizione dell'evento che celebra le donne

Passerella Mediterranea Donne non Pupe è l’evento di moda ed arte all’ottava edizione fra Grottaglie, in Puglia, e Milano. Ospite d’onore: Fiorella Mannoia!

L’ottava edizione di Passerella Mediterranea Donne non Pupe è immersa nelle arti, nella cultura e nell’alto artigianato pugliesi. Una ricchezza di suggestioni che racconta l’eccellenza della regione Puglia. Inoltre Milano è ancora una volta parte integrante per unire le due regioni. Alta sartoria per abiti da sposa, ceramiche tipiche, luminarie e luoghi affascinanti sono i principali attori di questo evento unico. Passerella Mediterranea infatti è nata dalla creatività della designer Carmela Comes. Ovvero l’autrice degli abiti da sposa e ispiratrice anche del progetto sociale Donne Non Pupe.

Una forte sensibilità rivolta alla tematica dedicata alla violenza sulle donne, che anche in questa edizione si snoda in momenti di approfondimento attraverso le arti visive, con una mostra fotografica, sempre usando come simbolo la Pupa in ceramica, in formato a dimensione reale che concentra la bellezza e al contempo la forza di tutte le donne.

Fiorella Mannoia a Passerella Mediterranea

In occasione della nomina di Fiorella Mannoia come Maestra Concertatrice della Notte della Taranta 2023 e in virtù del suo impegno e della sensibilità a sostegno delle tematiche femminili in tal senso, le verrà consegnato il riconoscimento Donne Non Pupe. Fil rouge dell’edizione? La mostra fotografica Trame di Donne, voci di donne tra impresa, cultura e solidarietà.

La mostra e gli scatti realizzati dall’Associazione Donne Fotografe saranno esposti a Milano Set Mediterraneo 2024 e poi nel programma della Biennale di arte contemporanea di Taranto. Dal 29 al 30 settembre ci sono gli eventi di Le Grottaglie al ritmo della Taranta fra tradizioni artigianali e la sfilata di Carmela Comes Bride.

Poi dal 26 al 27 gennaio tocca a Milano con la mostra fotografica Trame di Donne e l’evento con il corpo di ballo della Taranta. Infine la sfilata Carmela Comes Bride anche a Milano. Gli appuntamenti sono in aggiornamento.