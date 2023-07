Capritude, il nuovo magazine di Chantecler dedicato a Capri

Chantecler, eccellenza orafa nata a Capri, ha svelato Capritude il nuovo magazine che racconta storie magiche e segrete della super leggendaria isola blu!

Chantecler, eccellenza orafa nata nel cuore di Capri, ha omaggiato la bellissima isola blu con Capritude. Si tratta di un nuovo magazine, a cura del giornalista trentino Cesare Cunaccia, nato dalla volontà e dall’esigenza di raccontare frammenti straordinari e poco noti di quel luogo leggendario che è Capri.

Nati nel cuore di quest’isola visionaria, i gioielli della maison sono infatti veri e propri capolavori di arte orafa. Una successione di figure e aneddoti, di segreti ed avvenimenti. Fatti che scandiscono il tempo di una narrazione fatta di memorie ed incredibili suggestioni di tempi passati ma mai dimenticati. Sarà possibile dunque consultare la rivista presso il sito ufficiale Chantecler. La maison di gioielli quindi ha offerto al pubblico una squisita ed innovativa guida. Un vero e proprio almanacco della loro casa: l’isola più iconica e spettacolare del Mediterraneo.

Capritude Chantecler

Capritude dunque è un omaggio alla storia, alla cultura ed il lifestyle di un’isola che è molto più che una roccia nel blu del Tirreno. Ma anche un sito che merita di essere condiviso e raccontato attraverso gli occhi di chi ha vissuto meravigliosi momenti. E li offre generosamente regalando una visione completamente inedita e controversa, reale e autoctona.

Una prospettiva magica e quasi segreta, prima accessibile solo a pochi, oggi aperta a tutti. Un universo composito e variegato, che non finisce mai di regalare emozioni e sogni, culla e crocevia di personaggi internazionali che hanno contribuito a costruire lo charme e la magia di cui gode questa località unica nel suo genere. Un magazine per esplorare la bellezza senza pari dell’isola di Capri. Partendo dall’iconica e vivace Piazzetta, fulcro della vita dell’isola che si ramifica poi in ogni grotta, villa, viottolo, giardino e stradina di questo paradiso in terra.