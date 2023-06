Dsquared2, la sfilata SS24 hot and spicy con Rocco Siffredi

La sfilata SS24 di Dsquared2 ha chiuso la prima giornata di Milano Moda Uomo con Rocco Siffredi spudoratamente in passerella come su di un set a luci rosse!

Dsquared2 ha chiuso la prima giornata di Milano Moda Uomo con il suo iconico mood irriverente. «Music, energy, fun and sex». In queste quattro parole i gemelli Dean e Dan Caten hanno racchiuso la collezione. La SS24 della maison è hot and spicy. In passerella i riflettori si sono accesi sulla star italiana del cinema italiano per adulti, Rocco Siffredi.

Il porno attore ha sfilato con molta sicurezza presentando una speciale capsule realizzata in co-lab con il brand streetwear. «Sono stato contento di sposare questo progetto con Dsquared2 perché il mood della collezione è anni ’90», ha raccontato Rocco Siffredi, «e mi ricorda un periodo in cui il porno era ai suoi splendori: era un mondo più autentico rispetto a quello di oggi». Dunque l’uomo immaginato da Dean e Dan Caten per la primavera estate 2024 è fluido, genderless e senza freni inibitori.

Dsquared2 SS24

Rocco Siffredi finge di girare un film hard, in una camera da letto di una lussuosa villa di Palm Beach, con l’attrice Julia Fox. Dunque è iniziata così la sfilata Dsquared2 SS24 , dopo alcuni spezzoni di film con protagonista il re del porno. E, già dal primo look, Dsquared2 ha confermato la sua straordinaria attitudine provocatoria e audace. Nella co-ed si intreccia «una pornografia sensuale, non sexy», un’estetica erotica alla Playboy con capi sportswear e l’heritage del brand degli anni 2000.