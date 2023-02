Calzedonia, la capsule per San Valentino 2023

Per celebrare San Valentino 2023, Calzedonia ha lanciato una elegante capsule di calze e collant stile romantico e femminile per rendere speciale ogni look!

Calzedonia ha svelato la nuova linea dedicata a San Valentino 2023. Una elegante proposta di calze, collant e autoreggenti dallo stile romantico e femminile, pensati per rendere speciale ogni look. Un’ambiente elegante e l’atmosfera sognante fanno da sfondo a quegli attimi indimenticabili prima di una serata unica. Dove ogni donna sceglie il look che meglio rappresenta la sua personalità per sedurre con classe ed eleganza e che racchiude anche la giusta dose di sensualità e originalità.

Il tocco finale per sorprendere? Sono proprio i collant, naturalmente firmati dal brand veneto. Tutta la capsule collection riprende fantasie, simboli, scritte ispirate all’amore. Amore inteso in tutte le sue forme, per un’altra persona e, perché no? per sé stesse.

Calzedonia San Valentino 2023

Tra fantasie di cuori e baci, la proposta della collezione San Valentino di Calzedonia è la miglior scelta per creare look femminili, romantici ma con un tocco audace. Da non perdere gli iconici e sensuali collant velati stampa Bocche Kiss me ma anche i romantici collant effetto longuette motivo Cuoricini. Non mancano anche i collant velati caratterizzati da un motivo riga posteriore con scritta “I love you”. Calze autoreggenti sensuali e l’immancabile lavorazione a rete definiscono la parte più seducente della collezione.

Il dettaglio super femminile? Il reggicalze caratterizzato da un esclusivo motivo ad intreccio in vita. Una vera storia d’amore per le gambe. Femminile, romantica e con un tocco davvero grintoso. La linea si è arricchita, inoltre, di calzini neri, rossi e bianchi a tema, con fantasie, simboli, scritte ispirate al sentimento dell’amore. Tutto ciò che serve è solo l’amore! La capsule collection pensata per rendere unico questo San Valentino è già disponibile nei negozi del brand e on line.