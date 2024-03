Intimissimi, la nuova collezione di corsetteria SS24

Intimissimi ha svelato la nuova collezione SS24 di corsetteria sensuale e super romantica per immergersi nel romanticismo e nel fascino della Sicilia!

Dopo la scorsa estate a Positano e l’autunno nelle colline toscane, ora Intimissimi è sbarcato in Sicilia. Il fascino della bellezza mediterranea ha incontrato l’eleganza del brand nella nuova collezione Corsetteria SS24. Ispirata ai colori caldi dell’estate italiana ed ai suoi luoghi più caratteristici, la nuova collezione racchiude la leggerezza della bella stagione e l’essenza della sensualità e della raffinatezza tipiche dell’arte della lingerie italiana del marchio. Pensata per rispecchiare il romanticismo e la passione del Bel Paese, la collezione propone pizzi pregiati e design accattivanti, in una palette di sfumature pastello.

La nuova storia del brand è fotografata tra i paesaggi pittoreschi della Sicilia. Strade, palazzi e giardini simboli della tradizione per scatti super luminosi che raccontano bellezza e fascino. La campagna racconta per immagini il calore avvolgente dell’estate italiana. Per capi di tendenza che mantengono l’attenzione all’artigianalità del brand. Capi da indossare come intimo o da mostrare in look più ricercati, evocando un senso di bellezza senza tempo ed eleganza intramontabile.

Intimissimi Corsetteria SS24

Tante le linee di lingerie proposte per la stagione SS24. Dalla più fresca e luminosa “The most romantic season” nella tonalità Dreamy Blue in prezioso pizzo con punti luce, alla raffinata e romantica “Eternals flower”, con ricami di petali floreali in celeste a contrasto con il puro Talco. Femminile e ricercata è poi la proposta di Secret Garden. Arricchita da dettagli come rouches, tulle dal motivo floreale e pizzo bicolor in Talco. E “Dusty Lily” per lingerie, sottovesti e kimoni, da indossare anche come capispalla. Altrettanto elegante, ma più sensuale, è “Crafted Elegance”, con motivi geometrici dal sapore retrò e dettagli di tulle in trasparenza, nella tonalità sgargiante Blueberry.

A completare la collezione Primavera-Estate 2024 è l’iconico “Pizzo 1294”, un super must-have Intimissimi con pizzo floreale a contrasto, riproposto coordinato alle tonalità della nuova collezione. Oltre ai completi di molteplici modelli e taglie, il brand propone di bralette, bustier e body, perfetti per essere indossati a vista, abbinati ai set camicia e pantaloncino della linea seta, anch’essi nelle nuovissime nuances di stagione.