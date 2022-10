Elisabetta Canalis e Brian Perri: matrimonio al capolinea. Dalle ultime indiscrezioni, i due sarebbero in crisi già da tempo

Il 2022 è l’anno sfortunato per le coppie dello showbiz. Dopo il divorzio tra Totti e Ilary, la separazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil,e la crisi tra Icardi e Wanda Nara, è giunto al capolinea anche l’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri.

A lanciare l’indiscrezione il settimanale “Nuovo”: sembra proprio che l’attrice italiana ed il marito stiano attraversando un profondo periodo di crisi matrimoniale. Separazione in vista?

Elisabetta Canalis e Brian Perri in crisi

«Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione», scrive il settimanale. I dubbi su una possibile crisi tra i due circolano già da qualche tempo. Sul profilo Instagram di Elisabetta Canalis, infatti, l’ultima immagine in compagnia del marito risale ad agosto. Inoltre, quest’estate la coppia ha trascorso le vacanze distanti: lei in Italia con la figlia, lui in California per lavoro.

La storia tra Elisabetta e Brian

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2013 ad una festa organizzata da amici in comune. Tra di loro è stata amore a prima vista, tanto da sposarsi solo un anno dopo in Sardegna. Nel 2015 poi, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con la nascita di Skyler Eva, la loro prima ed unica figlia. La coppia vive attualmente a Los Angeles, dove Brian Perri lavora come medico.

Ed è proprio per amore verso il marito che la showgirl ha deciso di lasciare l’Italia. La coppia è sempre stata molto riservata ed ama vivere la propria quotidianità lontana da gossip e riflettori. Sarà anche per questo che non si sono ancora esposti sulle voci della loro presunta crisi? Non ci resta che attendere la conferma o smentita dei diretti interessati!