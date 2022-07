Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno scelto l’Italia per trascorrere la loro luna di miele. La coppia è stata fotografata a Portofino.

Dopo il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker, Portofino si conferma una delle località più amate dalla celebrità. Ad aver scelto il pittoresco borgo anche Brooklyn Beckham e Nicola Peltz.

Convolati a nozze tre mesi fa, hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele in Liguria. La coppia è stata fotografata tra una gita in barca ed una passeggiata per i vicoli del paesino intenta a fare shopping.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, abiti coordinati a Portofino

La coppia sembra essere in sintonia anche sui look e per una passeggiata a Portofino hanno scelto degli outfit abbinati. Nicola Peltz ha sfoggiato un completo perfetto per la stagione estiva. Ha indossato un top ed una gonna bianchi con dettagli in pizzo. La parte superiore era aperta sul davanti, mentre la gonna lunga fino alla caviglia.

Ha poi abbinato un paio di occhiali da sole neri, una piccola borsa e dei sandali platform firmati Steve Madden. Sofisticata e sempre elegante, ha completato il tutto con uno chignon.

Brooklyn Beckham invece, ha optato per un look casual: una semplice maglietta con dei pantaloni a gamba larga color crema. Ai pedi ha scelto delle scarpe con fibbia leggera della stessa tonalità.

Un amore destinato a non finire

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono conosciuti per la prima volta a Coachella nel 2016 ma, tra di loro, non è scattata la scintilla. Fino a quando a novembre nel 2019 si sono incontrati ad Hollywood, in occasione di una grande festa. Dopo solo due anni di frequentazione, nel luglio del 2020 arriva la proposta di matrimonio. La coppia è il ritratto di un amore destinato a non finire… forse proprio come quello tra David e Victoria, che pochi giorni fa hanno festeggiato 23 anni di matrimonio.