Gabriel Garko, prima foto social con il fidanzato

È apparsa su Instagram la prima foto di Gabriel Garko con il (presunto) nuovo fidanzato. La relazione, iniziata da qualche mese, sembra essersi consolidata e procede a gonfie vele.

Qualche mese fa, Gabriel Garko aveva raccontato di avere un nuovo compagno e di essere molto felice di come stesse procedendo la loro storia. Oggi l’attore torinese condivide la prima foto di coppia sul suo profilo Instagram.

Paparazzato qualche tempo fa, per le strade di Milano, in compagnia del nuovo fidanzato Matia, Garko sembra vivere un momento di grande gioia e serenità, dopo i mesi complicati post coming out in diretta televisiva.

Prima foto di coppia per Gabriel Garko e Matia

Per la prima volta, Gabriel Garko ha postato uno scatto che lo ritrae in compagnia del suo nuovo compagno, la cui identità da tempo era tenuta segreta. Nelle stories su Instagram è stata pubblicata la prima foto di coppia ufficiale. A condividerla è stato Matia, il compagno di Garko, che poi ha ripostato lo scatto. Il selfie li mostra insieme, sdraiati sul divano, in un momento di relax a casa, come testimonia la scritta “Relax at home”.

Gabriel e Matia avevano scelto, finora, di mantenere la loro storia d’amore al riparo dai riflettori e lontano dai social. Qualche settimana fa, erano stati paparazzati dal settimanale Nuovo per le strade di Milano, prima durante una colazione al bar e poi di rientro a casa. Ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, Garko aveva confermato di non essere single e di aver iniziato da poco tempo una storia, di cui era molto contento. «Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non fa il modello, come ha scritto qualcuno, e non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. Mi piace davvero tanto». Dopo una breve relazione con Gaetano Salvi, l’attore sembra aver incontrato finalmente il grande amore.

Il desiderio di paternità di Gabriel

Dopo aver fatto coming out durante una puntata del Grande Fratello Vip, la vita di Garko è cambiata. Come aveva dichiarato lui stesso: «Da una parte è come se mi sentissi nudo ed esposto, dall’altra come se mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e i miei spazi. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni». Certamente il nuovo equilibrio è dovuto, in parte, anche alla storia d’amore con Matia, che sta diventando sempre più solida. Per adesso non sappiamo molto del nuovo fidanzato di Gabriel Garko. Il suo profilo Instagram, dal vago nome di Matia Emme, è privato e si legge soltanto che vive a Milano ed è un general manager. Chissà, però, che non sia la persona giusta con cui metter su famiglia. Durante la recente intervista, infatti, Garko aveva dichiarato ai microfoni di Verissimo: «Mi piacerebbe diventare padre. Penso che sarei bravo».