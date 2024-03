Iris Apfel, morta a 102 anni la designer e fashion icon

L’eccentrica musa della moda Iris Apfel è morta venerdì all’età di 102 anni nella sua casa a Palm Beach, in Florida. Lo ha confermato ieri il suo portavoce al New York Times. Designer, restauratrice, ha coltivato fin da giovane una passione per la moda unica e stravagante

Nata il 29 agosto 1921 nel Queens, a New York, l’iconica interior designer statunitense Iris Apfel è morta venerdì a 102 anni. Il suo stile inconfondibile, fatto di gioielli vistosi, occhiali oversize e abiti dai colori accesi, l’ha resa un’icona globale negli ultimi anni della sua vita. La Apfel aveva studiato storia all’Università di New York e successivamente aveva frequentato l’accademia d’arte, presso l’Università del Wisconsin-Madison.

Aveva mosso i primi passi nel mondo del lavoro presso la rivista Women’s Wear Daily, considerata “la Bibbia della moda”. Fin da subito Iris Apfel si è contraddistinta per le sue scelte originali e stravaganti, che le hanno permesso di diventare una vera e propria Fashion Icon. “More is More & Less is a Bore” era il suo motto. Anticipava le tendenze e non passava mai inosservata.

La sua carriera nel mondo della moda non è stata casuale. Insieme al marito Carl, negli anno Cinquanta Iris Apfel ha fondato Old World Weavers, un’azienda tessile di successo che ha annoverato tra i suoi clienti nomi come Greta Garbo ed Estée Lauder. La coppia ha anche restaurato la Casa Bianca per nove presidenti in carica.

Fu solo negli anni 2000 però che Iris Apfel divenne un’icona di stile riconosciuta a livello internazionale. Una mostra al Metropolitan Museum of Art di New York, intitolata “Rara Avis”, ha celebrato la sua collezione di abiti e accessori vintage. Da allora, Apfel ha prestato il suo volto a campagne pubblicitarie, ha collaborato con Ciaté London ed è stata protagonista di un documentario intitolato “Iris”.

Nel 2021 per festeggiare i suoi 100 anni ha realizzato una speciale capsule collection con H&M, uscita nel 2022. La sua filosofia di vita era semplice: non smettere mai di divertirsi e di essere se stessi. “Penso che andare in pensione a qualsiasi età sia un destino peggiore della morte”, ha affermato in un’intervista. “Solo perché esce un numero non significa che devi fermarti.”

Iris Apfel è stata una vera e propria forza della natura, un’ispirazione per tutti coloro che credono nell’individualità e nell’amore per la vita. Ci lascia un’eredità di stile, creatività e joie de vivre. Il suo esempio ci insegna che la moda non ha età, e che l’amore per la vita può essere contagioso.