Battiti Live 2022, i look delle star sul palco

È tornata anche quest’anno una nuova edizione di Battiti Live, l’evento musicale più atteso dell’estate. Scopriamo insieme i look delle star sul palco

Ogni anno, nelle piazze della Puglia, si svolge l’evento musicale più atteso dell’estate, Battiti Live. Anche quest’anno il programma è stato presentato da Elisabetta Gregoraci, insieme ad Alan Palmieri e Mariasole Pollio.

In questo 2022 il festival vede ancora una volta gli artisti sfidarsi sul palco a colpi di tormentoni. Scopriamo insieme i look delle star sul palco.

La prima puntata di Battiti Live 2022

Martedì 5 luglio è andata in onda la prima puntata di Battiti Live, che ha visto esibirsi cantanti di successo come Annalisa, Elettra Lamborghini, Fedez, Marco Mengoni. Oltre a loro sono saliti sul palco anche Tananai, Fred de Palma, Baby K, Coez, Aka7even e tanti altri. Ma a conquistare il pubblico sono stati i look delle star sul palco. Scopriamoli insieme.

Elisabetta Gregoraci

Per la prima puntata Elisabetta Gregoraci ha scelto un abito giallo limone firmato Atelier Grina. Il minidress in pizzo è caratterizzato da drappeggi e ruches, gonna corta e a balze, maniche lunghe, spalline imbottite ed una maxi scollatura che lascia la schiena scoperta. Ha completato il tutto con degli orecchini gold. Ha poi optato per uno chignon alto e intrecciato che ha messo in risalto il make-up con la linea di eye-liner e rossetto nude.

Mariasole Pollio

Ad accompagnare l’ex gieffina sul palco di Battiti Live è, ancora una volta, Mariasole Pollio. La giovane attrice ha indossato un abito di Vivetta. Il minidress è sui toni del bianco, lilla e verde ed è ricoperte di piume. Mariasole ha poi aggiunto dei bracciali abbinati, mentre per l’acconciatura ha optato per un mezzo raccolto con capelli ondulati.

Annalisa

Annalisa ha abbinato una minigonna zebrata sui toni del viola e nero appartenente alla collezione Primavera/Estate 2022 di Roberto Cavalli a un top trasparente total black, un modello con le maniche lunghe e due coppe contornate da una fila di cristalli scintillanti. Per completare il look ha scelto dei sandali in verde metallizzato con tacco maxi e plateau.

Elettra Lamborghini sul palco di Battiti Live 2022

Elettra Lamborghini audace e sensuale in ogni esibizione. La cantante ha sfoggiato una tutina color nude tempestata di cristalli multicolor, un modello aderente con le spalline sottili ed ampia scollatura.