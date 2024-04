Acqua di Parma porta i Mandarini di Sicilia nel cuore di Milano

Dal 14 al 21 aprile a Milano c’è il giardino Acqua di Parma X Fornice Objects – Into Mandarin Fields per celebrare la nuova fragranza Mandarini di Sicilia.

Acqua di Parma ha portato lo splendore dei giardini di mandarini siciliani nel cuore di Milano: la maison, in co-lab con Fornice Objects ha creato un’installazione super originale in occasione di Milano Design Week 2024. L’installazione, nella boutique di Via Gesù 1, dal 14 al 21 aprile, è un’esposizione di totem colorati, geometrici e modulari. Una metafora visiva di un giardino di lussureggianti alberi di mandarini. Anticipando dunque il nuovo profumo Mandarino di Sicilia la sua edizione limitata e numerata Mandarino Millesimato 2022.

I totem, con colori e forme personalizzati, offrono un’esperienza immersiva, per scoprire la vitalità delle terre siciliane baciate dal sole. Un terroir esclusivo che si distingue per una selezione di frutti raccolti ancora verdi, della qualità Tardivo di Ciaculli. La composizione acquista così note olfattive verdi e vibranti. La singolarità? Il Mandarino Millesimato 2022 è un’edizione limitata di 2022 pezzi. Una celebrazione della raccolta anticipata nell’ottobre 2022 per un’essenza vibrante, sfaccettata e super sofisticata.

Acqua di Parma x Fornice Objects a Milano Design Week

All’ingresso della boutique Acqua di Parma due grandi totem catturano l’attenzione dei passanti e danno inizio all’esperienza. Le forme geometriche e i colori vivaci rappresentano la ricchezza e l’abbondanza della Sicilia. La vetrina centrale poi ha un totem su un piedistallo come sfondo luminoso per esporre il punto focale dell’installazione, ovvero il nuovo Mandarino di Sicilia. All’interno, elementi circolari di diverse dimensioni, con tecniche di stampa 3D, richiamano le trame intrecciate dei cesti dei mandarini.

Le iconiche bottiglie Art Deco della maison si integrano tra i totem, rendendo dunque labili i confini tra prodotto e design artistico. Non manca poi una rivisitazione del design iconico della cappelliera di Acqua di Parma. Naturalmente con la trama intrecciata. I visitatori possono prenotare un tour di 30 minuti per scoprire le nuove fragranze. Sia con un brand ambassador di Acqua di Parma sia con Chiara Ravaioli, fondatrice e designer di Fornice Objects.