Patagonia apre il primo store ad Amsterdam

Patagonia ha aperto il suo primo store nei Paesi Bassi ad Amsterdam. Non solo uno store ma anche spazio dedicato ad attivisti locali e comunità sportive!

Patagonia è sbarcato ad Amsterdam: il brand ha aperto il suo primo punto vendita nei Paesi Bassi, progettato per essere non solo uno store ma anche uno spazio dedicato ad attivisti locali e comunità sportive. Il negozio, collocato nella storica location Singel 465-467, offre una vasta gamma di prodotti per gli sport outdoor.

Incluso l’abbigliamento da neve, per l’arrampicata e per il trail running. Lo store Patagonia di Amsterdam ospiterà periodicamente eventi dedicati alla community di riferimento, quali workshop sulle riparazioni, proiezioni e talk pubblici.

Patagonia Amsterdam

Fondata da Yvon Chouinard nel 1973 a Ventura, California, l’azienda di abbigliamento outdoor è impegnato da sempre per salvare il nostro pianeta. Ed è riconosciuta a livello internazionale per lo sforzo sempre dimostrato verso la realizzazione di prodotti di altissima qualità e per l’attivismo ambientalista. Lo store è progettato per garantire uno spazio per varie attività e workshop. Sul profilo Instagram e sul sito del brand verrà reso noto un palinsesto di eventi legati allo sport e all’ambientalismo.

Patagonia possiede in totale 12 punti vendita ed è presente con i propri prodotti all’interno di rivenditori specializzati per l’outdoor in tutta Europa. Primo negozio del marchio nei Paesi Bassi, lo store di Amsterdam è situato in corrispondenza dell’ex RoXY Club, iconica location della città che ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della cultura house e techno degli anni ‘90, rinomata per aver ospitato performance artistiche stravaganti e di tutti i tipi.

Nina Hajikhanian, General Manager EMEA di Patagonia ha affermato: “Tutti i nostri negozi nel mondo sono concepiti come dono per le comunità locali. Questo store in particolare sarà una vera e propria lettera d’amore ad Amsterdam. E alla sua cultura nell’ambito degli sport outdoor e dell’ambiente. In quanto azienda operante in tutta la regione EMEA, negli ultimi 10 anni Amsterdam è stata la casa nel nostro headquarter. Qui ci siamo fatti coinvolgere totalmente dall’attivismo, dall’innovazione e dalla creatività che caratterizzano questa città. Il nostro nuovo negozio è quindi la continuazione di questo lavoro e un’opportunità per diventare una forza ancora più attiva per un cambiamento positivo”.

